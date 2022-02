Tipps vom Reise-Experten: Das sollten Sie beachten

Da eine Individualreise (Unterkunft) gebucht wurde, gelten die Stornobedingungen des Anbieters. Wenn sich also die Coronalage vor Ort ändert und eine Anreise prinzipiell möglich ist, dann ist ein Nutzen der Unterkunft möglich. Möchten Reisende aus eigenen Gründen stornieren, geht dies nur zu den Stornobedingungen des Anbieters. Kann die Unterkunft aufgrund der staatlichen Coronabeschränkungen des Landes nicht angeboten werden (Beherbergungsverbot), so muss der Unterkunftspreis zurückgezahlt werden. Aufgrund des Auslandsbezugs kann es hier aber zu Rückabwicklungsschwierigkeiten kommen.

Zu bedenken sind auch folgende Punkte: das Reiseland ist kein Risikogebiet, selbst oder ein Familienmitglied muss in Deutschland vorsorglich in Quarantäne, man erkrankt selbst in Deutschland an Corona und kann nicht anreisen. Oder aber man wird im Reiseland vorsorglich in Quarantäne geschickt, obwohl man selbst nicht erkrankt ist und kann keinen richtigen Urlaub machen. Ebenso könnte man vor Ort erkranken. Diese Umstände sollten mitgeplant werden.