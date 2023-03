Traumurlaub im Kurzentrum Weißenstadt: Wohlfühlen mit einer Extra-Portion Gesundheit

Das Gesundheitshotel in wunderschöner Naturlandschaft im Norden Bayerns verbindet Erholungsurlaub in Vier-Sterne Ambiente mit hochwertigen Gesundheitstherapien oder mit speziellen Ernährungsprogrammen.

Die behaglich eingerichteten Zimmer in verschiedenen Kategorien bieten ausreichend Raum zur Erholung und verfügen alle über einen eigenen Balkon. Eine lichtdurchflutete Lobby mit Bar und Café-Lounge und Sonnen-Terrasse lädt dazu ein, den Blick über den glitzernden Weißenstädter See schweifen und dabei die Seele baumeln zu lassen. In der weitläufigen Bade- und Saunalandschaft mit ganzjährig beheiztem Außenschwimmbecken finden Erholungssuchende Ruhe und tanken neue Energie. Im Kosmetik- und Wellnessbereich sorgen Mitarbeiter für Schönheit und entspanntes Wohlbefinden der Gäste.

In der weitläufigen Therapieabteilung des Hotels sorgt ein Team von Gesundheitsexperten mit einem großen Spektrum an Anwendungen für eine Linderung gesundheitlicher Beschwerden, Revitalisierung, Prävention und Stärkung der eigenen Immunkräfte. Hier kommen verschiedene medizinische Anwendungen, u. a. Packungen, manuelle Behandlungen und Elektrotherapien aber ebenso gesundheitsfördernde Wohlfühl-Therapien wie Massagen und duftende Bäder zum Einsatz.

Mit dem hauseigenen und staatlich anerkannten Heilmittel Radon werden im Kurhotel ganz besondere Therapien mit dem Edelgas Radon durchgeführt. Es entfaltet seine Heilwirkung vor allem bei Beschwerden des Bewegungsapparates (Wirbelsäule und Gelenke), bei chronischen Schmerzzuständen und Erkrankungen der Atemwege. Das Radon regt die Zellerneuerung an, aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers und wird hier in Form von Bädern, Inhalationen und als Trinkkur eingesetzt. Ein deutschlandweit einmaliges Radontherapiebecken ermöglicht entlastende Bewegungstherapien im Heilwasser. Zur Behandlung von lang andauernden Schmerzzuständen, rheumatischen Beschwerden, Autoimmunerkrankungen, Schlafstörungen – oder einfach nur für einen kräftigen Energieschub, zur Leistungssteigerung für Sportler oder zur allgemeinen Regeneration verfügt das Haus über eine eigene Ganzkörperkältekammer für Cryotherapie bei minus 110 °C.

Maßgeschneiderter Gesundheitsurlaub

Das Kurzentrum Weißenstadt am See bietet Gesundheitsarrangements mit unterschiedlichen Ausrichtungen und zahlreichen Inklusivleistungen an. Die enthaltenen Wahl-Therapien werden zu Beginn des Aufenthalts individuell auf den Gesundheitszustand des Gastes abgestimmt. Individualisten können zu freien Urlaubsgestaltung auf Basis-Arrangements nur mit Übernachtung und Verpflegung zurückgreifen. Natürlich können in allen Arrangements ganz flexibel und spontan zusätzliche Behandlungen zugebucht werden. Ihren Traumurlaub im Kurzentrum Weißenstadt können Sie hier buchen!