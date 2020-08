| Verlosung

Naturwunder, Freizeitparks, Museen: Deutschland bietet tolle Reiseziele direkt vor der Haustür. Das Buch "Schnell mal weg!" liefert Bekanntes und Geheimtipps. prisma verlost fünf Exemplare.

Die besten Ideen für Ausflüge vor der Haustür, Wochenendtrips und Kurzurlaube in Deutschland – ausgewählt von Reise-Experten vor Ort. Städte & Kultur, Familienziele, Naturwunder, interaktive Museen, Erlebniswanderungen, Radausflüge und Entspannen am Wasser. Hier entdeckt man Deutschlands Vielfalt und lässt sich überraschen, welche Schätze ganz in Ihrer Nähe liegen. Hier ist für jeden Reisetyp das Passende dabei.

Schnell mal weg! Deutschland

Die 500 besten Ideen für den Kurzurlaub

Britta Mentzel, Ulrike Katrin Peters, Barbara Rusch, Linde Wiesner

320 Seiten, ca. 550 Abb., Format 22,7 x 27,4 cm

Flexcover

ISBN: 978-3-7343-2023-1

Bruckmann Verlag

