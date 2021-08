Urlaub in Litauen: Die 10 besten Wanderwege

Einen Urlaub in Litauen haben viele Reiselustige vermutlich nicht ganz oben auf der Liste stehen. Dabei bietet das kleine Land an der Ostsee jede Menge Natur und ist z.B. per Fähre auch von Deutschland aus gut zu erreichen.

Gemeinsam mit Lithuania Travel – einer nationalen Agentur für die Entwicklung des Tourismus – haben wir eine Liste der 10 besten Wanderwege in Litauen zusammengestellt. In dem baltischen Land wurden eine Vielzahl von Lehrpfaden angelegt, die die spektakulären landschaftlichen Besonderheiten von Litauen hervorheben: Sümpfe, Klippen, Lagunen und Flüsse. In der Nähe vieler Touristenattraktionen gelegen, sind die Wanderwege eine gute Möglichkeit, der Enge der Stadt zu entkommen und sowohl die geistige als auch die körperliche Gesundheit zu stärken.

1. Erlebnisweg Nagliai

An der Kurischen Nehrung gelegen, wird der Nagliai Erlebnisweg wegen der ihn umgebenden toten Sanddünen auch als „Mars auf der Erde" bezeichnet. Der Pfad verläuft über ehemaligen Dörfern der Kurischen Nehrung, die vor Jahrhunderten unter dem Sand begraben wurden. Ein starker Seewind hat zudem Mulden und Auswaschungen geformt, sodass dieser Ort perfekt für eine unvergesslich schöne Wanderung ist. Da der Erlebnisweg nicht weit von Klaipėda entfernt ist, kann die Wanderung fast direkt von der Fähre aus gestartet werden.

2. Erlebnisweg Litorina

Der Litorina Erlebnisweg beginnt an der Holländermütze – der höchste Felsen des Landes, der zum Welterbe in Litauen gehört und seinen Namen wegen seiner scheinbaren Ähnlichkeit mit einer Holländermütze erhalten hat. Der Pfad führt entlang der uralten Meeresküste von Litorina bei Klaipėda und bietet eine einladende Gelegenheit für ein Picknick. Der Blick auf das offene Meer und gesundheitsfördernde Kiefernwälder bieten außerdem eine angenehme Abwechslung vom Alltagsstress und einen schnellen Sprung in die Wellen für diejenigen, die mutig genug für die baltische Kälte sind.

3. Lehrpfad des Bruchwaldes von Čepkeliai

Die litauischen Feuchtgebiete sind seit vielen Jahrhunderten von einer geheimnisvollen Aura umgeben, da die litauischen Vorfahren glaubten, sie würden von Geistern heimgesucht. Heutzutage sind sie eine beliebte Attraktion im Land, und jedes Jahr strömen viele einheimische und ausländische Touristen auf die Wanderwege in den Feuchtgebieten, um die unberührte Natur und die darin verborgenen Geheimnisse aus erster Hand zu erleben. Der Čepkeliai Sumpf, einer der am meist geschützten natürlichen Sümpfe in der Region Dzūkija, hat einen hölzernen Lehrpfad von 1,5 km, der die Wanderinnen und Wanderer durch das neblige Moor mit seltener Flora und Fauna, kontinentalen Dünen und einem Aussichtsturm führt. Da jegliche menschliche Aktivität in diesem Gebiet verboten ist, wird die geheimnisvolle Anziehungskraft des Sumpfes wohl noch auf lange Zeit bestehen bleiben.

4. Erlebnisweg Varnikai

Dieser Pfad befindet sich in der historischen Hauptstadt Litauens – Trakai. Tief im Wald versteckt, kombiniert der 3,5 km lange Weg Ausblicke auf Wald-, See- und Sumpfgebiete. Darüber hinaus zeigt er die wahrhafte Schönheit des Ilgelis-Sumpfes, der für den Reichtum an Beeren bekannt ist: Moosbeeren, Preiselbeeren, Walderdbeeren und Heidelbeeren.

5. Mūšos Tyrelis Erlebnisweg

Er befindet sich im Regionalpark Žagarė nahe der Grenze zu Lettland. Der Erlebnisweg Mūšos Tyrelis ist Litauens längster Holzsteg in einem Sumpf. Die beruhigende Stille des Waldes ermöglicht eine friedliche Wanderung, ein umfassendes Erleben des Feuchtgebiet-Ökosystems und möglicherweise einen Blick auf Birkhühner, Graukraniche und Gänse.

6. Wacholdertal an der Memel

Das Wacholdertal an der Memel wurde vor ein paar Jahren zum schönsten Wanderweg des Landes gewählt. In der Nähe von Kaunas, der zweitgrößten Stadt Litauens, gelegen, findet sich hier das Wichtigste, was sich alle Wanderinnen und Wanderer wünschen – Luft, die so frisch ist, dass sie Körper und Seele heilt. Das Wasser des nahegelegenen Kaunasser Haffs funkelt durch die Zweige der Bäume, während viele Wacholder in der Gegend Eigenschaften haben, die bekanntlich bei Erkältungen helfen, die Blutzirkulation verbessern und den Blutdruck senken.

7. Dūkšta Lehrpfad

Der Dūkšta Lehrpfad ist die einzige Bergquelle in Litauen, dank des schnell fließenden Flusses Dūkšta. Aufgrund des außergewöhnlichen Reliefs, der Hügeln und der steilen Abgründen ist dieser Pfad besonders für diejenigen geeignet, die gerne ins Schwitzen zu kommen.

8. Šilėnai Pfad

Dieser 6 km lange Pfad in der Region Vilnius ist von Mythen umgeben. Im 18. Jahrhundert erhielten die örtlichen Hirten ein "göttliches Zeichen", das sich durch das in den Weiden am Flussufer gefundene Bild der Heiligen Dreifaltigkeit manifestierte, und bauten deshalb eine Kirche im Dorf Šilėnai, das heute charakteristisch für das litauische Volk ist. Darüber hinaus finden sich entlang des Pfades mehrere mythologische Quellen, die Krankheiten heilen sollen, was die Wanderung auf diesem Weg im wahrsten Sinne des Wortes heilend macht. Heute ist der Weg bei einheimischen Touristen und Familien beliebt, denn die historischen Sehenswürdigkeiten und die heilsame Umwelt machen ihn zu einem idealen Lehrpfad für Wanderinnen und Wanderern mit Kindern.

9. Erlebnisweg Pūčkoriai

Vilnius, die Hauptstadt, hat einen wunderbaren Wanderweg, der ein guter Ort ist, um das japanische Waldbaden shinrin-yoku zu praktizieren. Die Landschaft, die nie langweilig wird, führt die Wanderinnen und Wanderer durch die Wälder zum Gipfel des 65 Meter hohen Pūčkoriai-Aufschlusses sowie hinunter ins Tal des Vilnia-Flusses mit seinen kulturellen Objekten wie einer Kanonengießerei, einer Sonnenuhr und den Überresten des alten Staudamms der Belmontas-Mühle.

10. Baumwipfelweg

Last but not least – der Baumwipfelweg in Anykščiai ist wahrscheinlich der Pfad, der sich am besten für Instagram eignet. Da er der erste Pfad im Baltikum und in Osteuropa ist, der sich so hoch über dem Boden befindet (21m, um genau zu sein), können die Wanderinnen und Wanderer praktisch die Baumwipfel berühren. Der Aussichtsturm am Ende des Weges ist sogar noch höher – 34 m – und verleiht einen freien Blick auf den Fluss Šventoji, die Türme der höchsten Kirche Litauens, der Matthäuskirche, und auf das Grün der umliegenden Wälder.