Freiheit kann man vielseitig erleben, aber hoch oben in den Bergen bekommt dieses Gefühl eine ganz besondere Bedeutung: Glücksgefühle paaren sich mit der Emotion ein Ziel erreicht zu haben, den Blick in die Weite schweifen zu lassen und den Duft der Freiheit einatmen zu können. Südtirol bietet viele tolle Aussichten, die jedem ein Stück Freiheit und Freude schenken können.

Träumen kann man trotz Reiseverboten immer. Die Sehnsucht wird dadurch noch stärker. Die Corona-Krise hat zumindest an diesen zwei Tatsachen nichts geändert. Täglich ändern sich die Nachrichten zu Lockerungen. In Italien ist es ab 3. Juni wieder soweit: Reisen ist wieder erlaubt. Südtirol wird dann bald auch für Touristen aus anderen Ländern erreichbar sein, mit all den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Alle wichtigen und aktuellen Informationen dazu gibt es auf https://www.suedtirol.info/de/informationen/coronavirus. Bis dahin viel Spaß beim Träumen: mit diesen fünf besonderen Aussichten aus Südtirol.

Die Natur genießen

Die Erlebniswanderungen für Familien, Wanderer, Runner und Mountain-Biker erstrecken sich rund um die markante und sagenumwobene Dolomitengruppe des Latemar in Obereggen im Südtiroler Eggental und darüber hinaus in das benachbarte Trentino. Natur, Relax, Alp, Meteo und Panorama sind einige der Themen, die durch besondere Info-Stationen, Panoramaplattformen und Kunstinstallationen zum Wandern, zum Entdecken, zum Ruhen und zum Fotografieren einladen. Mehr Infos.

Ratschings: Rundblick wie im Adlerhorst

Mit der Panorama-Bahn schwebt man gemütlich von Innerratschings, in einem Seitental des oberen Eisacktals gelegen, über die Waldgrenze zum Start in die BergerlebnisWelt. Entlang der leichten Rundwanderung kommt man an verschiedenen, interaktiven Attraktionen vorbei: die Ameisenwelt, die Murmeltierwelt, der Kuschelzoo, lustige Wasserspiele, der Riesenpinguin, überraschende Klettergerüste und Aussichtsbrücken. Auch an Einkehrmöglichkeiten in den Almhütten fehlt es nicht. Schwindelfrei sollte man sein, wenn man den Panoramaturm erklimmt. Mehr Infos.

Das sanfte Hochplateau

Am Fuße des Weiß- und des Schwarzhorns, wo man Geologie hautnah erlebt: Vom Etschtal aus sieht man nichts, man erahnt es nicht mal. Nur wenige Autominuten von der Talsohle südlich von Bozen entfernt, erreicht man das kleine, versteckte Hochplateau mit weitläufigen Wiesen, sanften Wäldern, atemberaubenden Panoramen und den zwei Dörfern Aldein und Radein. Ein echtes Kleinod für Naturgenießer. Der Blick schweift von hier oben bis hin zu den Gletschern der Ortlergruppe. Zum Dolomiten UNESCO Welterbe gehört die nahegelegene Bletterbachschlucht, eine geologische Sensation am Fuße des Weißhorns. Mehr Infos.

Reschensee: Seeblick ohne Strand

Den berühmten Reschen Stausee mit seinem versunkenen Turm im Oberen Vinschgau kann man zu Fuß oder mit Rädern umrunden. Etwas steiler wird es, wenn man Wanderwege und Trails nimmt, um eine der umliegenden Bergspitzen zu erreichen. Die Anstrengung wird mit grandiosen Panoramaaussichten belohnt: vom Stausee bis zum Ortler, mit 3.905 Metern der höchste Berg Südtirols. Mehr Infos.

Kurven und Kunstinstallationen

Eine erlebnisreiche Fahrt bis auf 2.509 Meter Höhe mit besonderen Aussichtspunkten: 30 km Bergstraße und 44 Kehren gilt es zu überwinden, um vom Passeiertal, nördlich von Meran, das Timmelsjoch zu erreichen. Besonders prägnante Aussichtpunkte entlang der Hochstraße hat der Südtiroler Star-Architekt Werner Tscholl mit fünf eigenartigen Themen-Installationen bestückt: der Granat, der Steg, der Schmuggler, das Passmuseum und das Fernrohr. Eine beeindruckende Entdeckungsreise. Mehr Infos.