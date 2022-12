Wie der Veganuary, also ein veganer Januar, und sportliche Neujahrsvorsätze Hand in Hand gehen: Rezept für Kumpir mit Tahini und Kichererbsen-Spinat-Salat.

Für den Kichererbsen-Spinat-Salat: In der Zwischenzeit Chicorée waschen, trocken schütteln, Strunk entfernen und in feine Streifen schneiden. Knoblauch und rote Zwiebel schälen und fein würfeln. Spinat waschen und trocken schütteln. Kichererbsen in ein Sieb geben, abspülen und abtropfen lassen. Die Hälfte des Knoblauchs und der Zwiebel nehmen und mit Chicorée, Spinat und Kichererbsen in eine Schüssel geben.