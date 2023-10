Spiral-Gemüsetarte

Butter in Stücke schneiden und mit Mehl in eine Schüssel geben. Ei aufschlagen und hinzugeben, einen Teelöffel Salz beifügen und alles mit den Händen verkneten. Arbeitsplatte mit Mehl bestäuben und Mürbeteig etwas größer als die Tarteform ausrollen. Wer keine Tarteform hat, kann auch einfach eine Springform mit etwas Backpapier auslegen oder diese gut einfetten. Teig in die Form legen, andrücken und den überstehenden Rand mit einem Messer abschneiden. Boden mit einer Gabel einstechen und für 30 Minuten kaltstellen.

Mozzarella sehr klein schneiden, mit saurer Sahne und Parmesan in eine Schüssel geben, danach mit Salz und Pfeffer würzen und verrühren. Im Anschluss Kartoffeln und Karotten schälen und Paprika entkernen. Aubergine, Zucchini, Kartoffeln, Karotten und Paprika mit einem Sparschäler in sehr dünne Streifen hobeln. Mozzarellacreme auf dem Teig verteilen. Aus Gemüse- und Kartoffelscheiben ein handtellergroßes Anfangsstück zusammenrollen und in die Mitte der Tarte drücken. Dieses Stück nun so lange weiter umwickeln, bis der Rand der Form erreicht ist.