100 Jahre Disney: Visionäre Ideen

Vor 100 Jahren wurde die Vision eines Mannes zum bewegten Bild, das zunächst die Kinoleinwand und später Millionen Wohnzimmer eroberte. Der Trickfilmzeichner Walt Disney gründete 1923 gemeinsam mit seinem Bruder Roy O. Disney in Hollywood die Walt Disney Company, nachdem er zuvor schon erste Gehversuche in einem eigenen Studio gemacht hatte. Sein erster kleiner Held nannte sich Oswald und war ein Hase, der einem späteren tierischen Protagonisten verdächtig ähnlich sah. Nachdem Disney den guten Oswald an gerissene Geschäftsleute verloren hatte, wurde flugs eine neue Figur in ähnlichem Outfit geschaffen: Mickey Mouse. Es folgten Filme wie „Schneewittchen“ (1937), die Eröffnung von Disneyland (1955) als erstem Vergnügungspark und eine Reihe von Filmproduktionen für Kino und Fernsehen. Mit „Disney +“ ist das Unternehmen 2019 in den Streaming-Markt eingestiegen.