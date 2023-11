25 Jahre Galileo: Galileo feiert großes Galiläum

Ein Vierteljahrhundert Galileo: Anlässlich des Jubiläums präsentiert ProSieben einen 25-stündigen Sende-Marathon. Stefan Gödde, der das mehrfach ausgezeichnete Infotainment-Format moderiert, war zudem bei „Hallo!“, dem prisma-Podcast zu Gast und gab dort Einblicke.

ProSieben hat sich für den großen Geburtstag etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Der Sender feiert mit den Galileo-Moderatoren Funda Vanroy, Aiman Abdallah und Stefan Gödde das 25-stündige „Galiläum“ mit vielen Überraschungen. Interessanter Fakt am Rande: Bereits die erste Sendung am 30. November 1998 wurde von Aiman Abdallah moderiert. Das nötigt auch seinem Kollegen Stefan Gödde viel Respekt ab, wie er im Gespräch mit prisma-Chefredakteur Stephan Braun in der neuesten Folge von „Hallo!“, dem Promi-Podcast sagt.

„Ich liebe meine Kollegen, und eine der witzigsten Fragen, die mir im Zuge des Jubiläums gestellt wurde, war: ‚Weiß der Aiman wirklich alles?“, sagt Gödde lachend. Dass Abdallah natürlich nicht alles weiß, ist klar, doch die Themen-Bandbreite bei „Galileo“ ist nach wie vor sehr groß, wie Gödde betont. „Unser Anspruch ist es, die Welt möglichst objektiv abzubilden“, sagt der gebürtige Paderborner, der selbst nicht nur Moderator im Studio ist, sondern als Außrenreporter bereits von den unterschiedlichsten Standorten weltweit berichtet hat. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm dabei Aufenthalte in Island, wo er in einen erloschenen Vulkan abgeseilt wurde, aus der Sperrzone von Tschernobyl und Dreharbeiten in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang. „Deshalb liebe ich meinen Beruf auch so“, sagt Gödde, der als Buchautor bereits mehrere Reiseführer veröffentlicht hat.