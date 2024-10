3 Fragen an den neuen RTL-Anchorman Christopher Wittich

Seit Ende August ist Christopher Wittich der Nachfolger von Peter Kloeppel bei „RTL Aktuell“. Da er zwei Jahre als US-Korrespondent gearbeitet hat, kann er seine Expertise im Wahljahr besonders nutzen. In der Nacht vom 5. auf den 6. November meldet er sich mit Roberta Bieling 1 Uhr in einer RTL/ntv-Sondersendung live mit Hochrechnungen, Interviews und Hintergrundinformationen zur US-Wahl.

Klar gibt es immer mal Momente, die man gerne persönlich vor Ort erleben würde. Aber ich denke sehr gerne an die Zeiten im Weißen Haus und in Amerika zurück und durch meinen neuen Job habe ich ja auch die Möglichkeit, mich weiterhin sehr intensiv mit den USA zu beschäftigen. Außerdem werde ich auch dieses Jahr nochmal in die USA rüber fliegen.

3. Die Wahl in den USA steht an – welchen Ausgang erwarten Sie?

Es ist derart knapp, dass man das wirklich nicht seriös vorhersagen kann. Die Umfragen Ende September sehen einen hauchdünnen Vorsprung von Kamala Harris in wichtigen Swing-States, also solchen Staaten, die mal von Demokraten und mal von Republikanern gewonnen werden. Es wird auf die noch-unentschiedenen Wähler in ganz besonderer Weise ankommen. Aber mit Kamala Harris haben sich die Chancen der Demokraten in meinen Augen auf jeden Fall verbessert.