Aktionswoche Reise: Auf in die weite Welt

Eiffelturm, Kolosseum und Tower of London haben zwar Charme, doch neben Europa haben auch Kontinente wie Asien, Südamerika und Afrika einiges zu bieten. Dass Fernreisen zurzeit boomen, bestätigen Airlines und Hoteliers. Deshalb widmet sich prisma in der Aktionswoche dem Thema in seiner ganzen Bandbreite.

Eine Umfrage zeigt außerdem: prisma-Leser reisen gern. Über 60 Prozent verspüren eine starke Reiselust, nur neun Prozent schließen eine Reise aus. Europäische Ziele sind hoch im Kurs, doch auch Fernreisen boomen. Der Begriff ist klar definiert. Bei einer Fernreise handelt es sich um einen Trip auf einen anderen Kontinent, dessen Zielort mindestens sechs Stunden vom Heimatort entfernt ist. Beliebte Kontinente sind Asien und Südamerika, die meistbesuchten Länder die Malediven, Thailand und die Domenikanische Republik. Dort liegen die Temperaturen im Winter über 25 Grad, und auch wenn die Anreise mit dem Flugzeug etwas kostspieliger ist, sind die Lebenshaltungskosten dort meist geringer und der Luxus größer als in vielen Teilen Europas. Nicht umsonst befinden sich die besten Hotels der Welt auf fernen Kontinenten: Das Four Seasons in Bangkok, The Upper House in Hongkong und das One&Only Mandarina in Puerto Vallarta gehören laut eines Rankings des Reisemagazins „50 Best“ zu den zehn besten Hotels 2023.