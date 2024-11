Aktionswoche Sicherheit: Rundum sicher – Experten geben Tipps

Für uns alle ist es von großer Bedeutung, dass wir uns zu Hause sicher fühlen. Viele denken dabei zunächst an die Sicherheit von Hab und Gut und die eigene körperliche Unversehrtheit. Immer wieder gibt es Fälle von Einbruchserien – gerade in der dunklen Jahreszeit, wenn am Lichtschein leicht zu erkennen ist, ob jemand zu Hause ist oder eben nicht. Bei schlecht gesicherten Türen und Fenstern brauchen Einbruch-Profis nur wenige Handgriffe, um in Haus oder Wohnung zu gelangen. Doch das sind nicht die einzigen Tricks der Verbrecher. Sie klingeln an Haustüren und bitten um Hilfe, um dann blitzschnell nach Beute zu suchen, wenn die Bewohner zum Beispiel ein Glas Wasser holen gehen. Sie geben sich als Mitarbeiter von Firmen oder als Handwerker aus, um hineingelassen zu werden. Oder sie rufen einfach an und erzählen schockierende Geschichten – die meisten Menschen haben sicher schon vom sogenannten Enkeltrick gehört oder von vermeintlichen schlimmen Unfällen, die angeblich von Angehörigen verschuldet wurden. Das Ziel ist es, die Angerufenen zu verunsichern, um an Schmuck oder Geld zu kommen. Die Anrufer geben sich mal als Familienmitglieder, manchmal sogar als Polizisten aus, um die Opfer zu betrügen. Wie reagiert man am besten, wenn jemand vor der Tür steht und woran erkennt man die Betrüger? Wie sichert man Fenster und Türen und was können die Bewohner noch beachten, um es Einbrechern so schwer wie möglich zu machen? Und wie sollten Angerufene auf Schockanrufe reagieren?