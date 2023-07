Augentumor: So hilft Protonentherapie gegen Augentumore

Oft gibt es eine andere Ursache für die Beschwerden. Handelt es sich allerdings um ein Aderhautmelanom, ist es eine durch den Tumor bedingte Netzhaut-Ablösung. Steht die Diagnose fest, besteht die Möglichkeit einer Protonentherapie, eine besonders schonende Bestrahlung. Es bedarf vier Behandlungen an vier aufeinanderfolgenden Tagen. Die Bestrahlung dauert jeweils eine Minute. So lässt sich in gut 95 Prozent der Fälle eine lokale Tumorkontrolle erreichen, das heißt im Anschluss ist keine weitere Tumor-Behandlung erforderlich. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften der Protonen ist der Strahl genau steuerbar, trifft den Tumor präzise an der vorgesehenen Stelle und zerstört die Tumor-DNA. Das Gewebe hinter und neben dem Tumor wird weitgehend geschont. Ein entscheidender Vorteil bei derart kleinen Tumoren, die sich zudem in der Nähe von wichtigen Strukturen für das Sehvermögen, wie dem Sehnerv und der Mitte der Netzhaut, befinden.