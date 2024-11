Die meisten Eltern wissen um die Wichtigkeit des Vorlesens. Kinder lernen durch Geschichten die Welt um sie herum kennen, Vorlesen fördert die Entwicklung und schafft Nähe. Trotzdem wird laut einer Studie der Sitfung Lesen jedem fünften Kind nicht vorgelesen. Der Grund lautet oft: keine Zeit. Um zu zeigen, wie wichtig Vorlesen ist, findet seit 2004 am dritten Freitag im November der Tag des Vorlesens statt. Der bundesweite Aktionstag ist eine gemeinsame Initiative von Die Zeit, Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn Stiftung. „Lesen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Bildung und Zukunftschancen von Kindern. Lesen und Vorlesen stellen die Weichen für beruflichen Erfolg, Integration, demokratische Teilhabe und eine zukunftsfähige gesellschaftliche Entwicklung“, heißt es von Seiten der Initiatoren. In vielen deutschen Städten finden am 15. November Vorleseaktionen in Bibliotheken und anderen Einrichtungen statt. Auf www.vorlesetag.de kann die eigene Stadt ausgewählt werden, die Seite spuckt Aktionen aus, die an diesem Tag stattfinden. Wer keine Zeit hat, kann seinen eigenen Vorlesetag veranstalten. Ein paar Vorschläge aus unserer Redaktion können bei der Bücherauswahl helfen.