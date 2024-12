Das verheißen Ihnen die Sterne für 2025.

Widder Die Venus bremst Sie gleich zum Jahresbeginn in Ihrem Elan. Der Planet möchte, dass Sie genauer hinsehen und sich selbst sowie Ihre Wünsche stets aufs Neue reflektieren. Venus lenkt zudem den Blick auf das, was im Leben zählt: das Miteinander. Man kann durchaus sagen, die Glückssterne geben ihr Bestes! Noch bevor die Frühlingssonne unser Gemüt erwärmt, sorgen sie für aufregende Bekanntschaften. Singles und auch alle, die bereits liiert sind, spüren das Prickeln im Bauch. Bis Anfang April bleibt alles offen, dann allerdings drängt Venus zu einer Entscheidung. Ach, das Leben der Widder-Geborenen könnte doch so federleicht und entspannt sein, wären da nicht die immer wieder aufkommenden Selbstzweifel. Deshalb lautet das Motto des Jahres: Selbstbewusstsein auf Hochglanz polieren und sich des Öfteren selbst ein Lob aussprechen. Sie werden sehen, dadurch ergeben sich auch beruflich ganz neue Chancen.

Stier Glückwunsch, liebe Stier-Geborene! Bereits in den ersten Wochen des neuen Jahres verzeichnet das Liebesbarometer einen deutlichen Aufwärtstrend. Es wird leidenschaftlich, romantisch und aufregend – ein Beweis dafür, dass Träume wahr werden können! Wer so sehr in höheren Sphären schwebt wie Sie, dem kann es leicht passieren, dass er die banalen Dinge des Alltags ausblendet. Das wäre allerdings ungut, denn in den ersten Monaten heißt es: im Job hellwach sein! Es gilt, Fakten zu prüfen und Projekte auf den Weg zu bringen. 2025 wird zum Jahr der willkommenen Veränderungen. Einige werden Sie schon weit im Voraus sichten, von anderen könnten Sie überrascht werden. Achten Sie daher in nächster Zeit gut auf Ihre mentale und körperliche Gesundheit. Auch wer meint, Wellness-Angebote seien nur etwas für andere, sollte sich im Venusjahr vom Gegenteil überzeugen lassen.

Zwillinge Venus sorgt für den ultimativen Durchblick! Vorbei die Zeiten, in denen berufliche Perspektiven hinter einem dichten, grauen Nebelschleier verborgen waren. Im Jahr 2025 sehen Sie deutlich, wo es für Sie langgeht, und Sie krempeln auch gleich im Januar sehr motiviert (sinnbildlich gesprochen) die Ärmel hoch. Falls Sie darauf aus sind, die nächste Sprosse der Karriereleiter zu nehmen, dann ergeben sich noch vor Mai ideale Chancen. Venus verbessert Ihre Verhandlungstaktik und sichert in jeder Lebenslage ein sympathisches Auftreten. Ein sicheres Händchen für Geld sorgt dafür, dass auch in den kommenden Monaten immer einmal wieder ein Lustkauf drin ist. Bei allen Zwillinge-Geborenen, die im vergangenen Jahr das Thema körperliche Fitness für sich ausgeblendet haben, wendet sich nun das Blatt. Ohne Impuls von außen erkennen Sie den Wert der ausgewogenen Ernährung und sind sogar bereit, regelmäßig die Komfortzone zu verlassen.

Krebs Die Liebessterne scheinen ihren Einsatz irgendwie verpasst zu haben, daher läuft der Start in Sachen Liebe etwas zäh. Anfang Februar überstürzen sich dann die Ereignisse und die Sterne heben die Leidenschaft auf ein neues Level. Davon profitieren nicht nur Frischverliebte, sondern auch alle Langzeitpaare. Venus macht Sie besonders feinfühlig und lässt Sie umgehend erkennen, wer nur mit Ihren Gefühlen spielen möchte und wer es wirklich ernst meint. 2025 lockt das Neue, das Ungewohnte und vielleicht sogar Abenteuerliche! Sie werden erfahren, dass der Sprung über den eigenen Schatten gar nicht so schwer und sogar mit vielen positiven Erlebnissen verbunden ist. Je zufriedener Sie mit sich und Ihrem Leben sind, desto ausgeprägter wird auch das körperliche Wohlbefinden sein. Unterstützen Sie besonders im Herbst und Winter das Immunsystem! Im November gilt es, Finanzielles zu regeln und vorausblickend die Weichen für das kommende Jahr zu stellen.

Löwe In Sachen Liebe ist 2025 wirklich mit allem zu rechnen! Wird im Januar noch heftig geflirtet und ewige Treue geschworen, können im Februar bereits alle Anzeichen auf eine Trennung hindeuten. Das Auf und Ab des Liebesbarometers wird anstrengend. Keine Bange, die Lage beruhigt sich, wenn sich die Liebesgötter geeinigt haben und den März zum Wonnemonat des Jahres machen. Wünsche, Träume und viel von dem, was das Herz begehrt, werden erfüllt. Langzeitpaare spüren, dass es am Lieblingsmenschen noch viel zu entdecken gibt, das der Beziehung eine deutliche Tiefe verleiht. Spannend wird es auch im Beruf. Es zeigt sich, dass es manchmal erfolgversprechender ist, anderen den Vortritt zu lassen, um aus der Distanz das Geschehen zu beobachten. Venus lässt wichtige Entscheidungen deutlich besonnener treffen als in der Vergangenheit. Um Risiken wird ein großer Bogen gemacht, somit sind auch finanzielle Engpässe kein Thema. Teil Ihres Erfolgsrezeptes ist Ihr grenzenloser Optimismus.

Jungfrau Nicht nur im Beruf, auch in Sachen Partnerschaft möchten Sie alles perfekt machen und geraten bereits Ende Januar an Ihre Grenzen. Wie gut, dass Venus das Geschehen im Blick hat, mit dem Erste-Hilfe-Koffer naht und das, was verletzende Worte angerichtet haben, in Windeseile wieder versorgt. Kommunikation ist alles! Sobald Sie das verinnerlicht haben, werden die Glückssterne den Verwöhnkurs einleiten. Der Sommer verspricht hochromantische Momente! Schon im April geht es an den großen Finanz-Check: Unvermeidbare Ausgaben werden den Einnahmen gegenübergestellt. Sparpotenzial wird schnell erkannt und somit kann die Urlaubskasse gefüllt werden. Neben hochaktiven Phasen wird es 2025 auch solche geben, in denen Sie Ihre Wohlfühloase kaum verlassen möchten. In der Ruhe liegt die Kraft! Bewegung an frischer Luft, eine ausgewogene Ernährung und das Pflegen sozialer Kontakte ... all dies wird 2025 einen wesentlichen Teil zu Ihrem Wohlbefinden beitragen.

Waage Kontakte knüpfen, andere für sich begeistern ... all das scheint Ihnen im Venusjahr fast mühelos zu gelingen. Somit steht vor allem der Frühling ganz im Zeichen der Liebe! Die Glückssterne werden sich in den kommenden Monaten als treue Begleiter erweisen. Nicht nur privat, auch beruflich scheint es so zu laufen, wie Sie es sich vorgestellt haben. Bereits Anfang März ist sie in Sicht, die Karriereleiter, die nur darauf wartet, bestiegen zu werden. Ob Sie sich mit nur einer Sprosse aufwärts zufriedengeben oder drei auf einmal nehmen, hängt vom aktuellen Ehrgeiz-Level ab. Das ist leider Schwankungen unterlegen, was Sie aber selbst erkennen und daran arbeiten. Ihnen ist es wichtig, geistig und körperlich fit zu bleiben. Sie haben so etwas wie den siebten Sinn, wenn es um das Erkennen von Warnsignalen Ihres Körpers geht. Zwickt es einmal im Rücken oder haben Sie sich bei der Erkältungswelle nicht genug geduckt, wissen Sie, wie Sie schnell wieder auf die Beine kommen.

Skorpion 2025 – dieses Jahr wird alles andere als eintönig. Vor allem die Arbeitswelt zeigt sich von einer äußerst interessanten Seite. Es scheint, als würden Sie bereits Ende Januar Ihre Pläne vorantreiben können. Zur Jahresmitte muss allerdings mit Gegenwind gerechnet werden. Zeigen Sie sich kompromissbereit! Nehmen Sie sich in den Monaten Mai und Juni am besten nicht zu viel vor, denn Sie werden sehr mit Ihren Gefühlen beschäftigt sein. Um die Liebe jung zu halten, ist Ihnen kein Aufwand zu groß, kein Weg zu weit. Für Singles scheint das Ende der Partnersuche gekommen zu sein. Bereits Liierte erkennen einmal mehr, dass sie die richtige Wahl getroffen haben. Selbst SkorpionGeborene mit einer Top-Kondition könnten im Oktober an ihre Belastungsgrenze kommen. Dann heißt es, sich Inseln der Ruhe zu schaffen und zu fragen: Was braucht der Körper, wie können die Kraftreserven aufgefüllt werden? Nutzen Sie jede Chance, sich etwas Gutes zu tun!

Schütze Im Venusjahr werden Sie vor vielem bewahrt, nur vor einem nicht: Liebeskummer. Sie meinen, es könnte schlimmer sein? Stimmt! Nähe und Distanz werden im Laufe des Jahres immer wieder zu Themen, die Sie gefühlsmäßig stark beanspruchen. Ein regelmäßiger Check der Finanzen könnte ab April nicht schaden. Sind Sie auch sonst eher unter den Sparsamen anzutreffen, so erlebt man Sie im Venusjahr durchaus großzügig. Beruflich zeichnet sich ab Ende Mai eine Wende ab. Weg von der Routine, hin zum Ungewissen. Bei allem, was Sie tun, werden Sie die Konsequenzen sehr wohlbedacht haben. Planet Venus lässt Sie zwar spontan, aber nie sorglos agieren. Bevor eine Sache unübersichtlich oder gar stressig wird, wählen Sie gekonnt den Rückzug. Im Jahr 2025 geht es um Genuss und Lebensfreude. Checken Sie daher Ihre persönliche Wunschliste und unternehmen Sie das, was Sie immer schon erleben wollten.

Steinbock Völlig unaufgeregt, ja fast schon gelassen erwarten Sie das neue Jahr. Ihre Zielsetzungen sind eher kleinformatig und somit überschaubar. Die Erfahrung hat Sie gelehrt, dass blinder Aktionismus mehr schadet, als dass er hilfreich ist, und dass es eh oft anders kommt, als man denkt. Das wird es auch, denn Sie haben die Rechnung ohne die Liebessterne gemacht, die gleich mehrfach ihren Einfluss geltend machen. Ab Mai rücken Liebe, Lust und Leidenschaft in den Fokus. Bestehende Beziehungsmuster werden hinterfragt. Es müssen Herzensentscheidungen getroffen werden, was nicht immer einfach ist. Wie gut, dass es im Venusjahr gleich mehrere Wege gibt, die zum persönlichen Glück führen. Egal, für welchen Sie sich entscheiden, Sie werden am Ende mit dem Erreichten mehr als zufrieden sein! Neben allen Lebensthemen sollte die Gesundheit wieder vermehrt im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Das Wohl anderer ist Ihnen wichtig, da kommt das eigene leider manchmal etwas zu kurz.

Wassermann Die Sterne zeigen sich großzügig und lassen keine Gelegenheit aus, Sie noch charismatischer erscheinen zu lassen, als Sie es eh schon sind. Partnersuchende haben eher die Qual der Wahl, als dass sich ein einsamer Abend an den nächsten reiht. Was es allerdings braucht, ist etwas Mut, die eigene Komfortzone zu verlassen und das Wagnis einer Beziehung einzugehen. Bis die Stimme des Herzens die Zwischenrufe des Verstandes übertönt, wird es allerdings Juni werden. Weniger Geduld werden Sie bei Ihren beruflichen Vorhaben brauchen. Mit Rückenwind der Sterne geht es ab Februar im rasanten Tempo von einem Erfolg zum nächsten. Mit Neidern muss gerechnet werden, aber das sollte Ihnen egal sein. Wo viel Energie verbraucht wird, muss neue nachfließen. Planen Sie gleich zu Beginn des Jahres, wie Sie ein moderates Sportprogramm in Ihren Alltag integrieren können. Insgesamt gilt es, nach dem eigenen Biorhythmus zu leben und auch einmal in sich hineinzuhören. Was negative Gefühle auslöst, sollte weitestgehend vermieden werden.