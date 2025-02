Das ist 2025 angesagt

Der Trend der extremen Silhouetten geht übrigens in beide Richtungen: Ballonförmige Barrel Jeans, überlange Cordhosen, Wide Leg Pants, Oberteile in Oversize und XL-formatige Taschen zählen genauso zu den angesagten Styles wie Skinny Jeans und enge Caprihosen. Nachdem 2024 das Pantone Color Institute die Farbe Peach Fuzz zur Farbe des Jahres gekürt hat, ist in diesem

Jahr Mocha Mousse an der Reihe. Der warme, satte Braunton erinnert an Kakao und Toffee und spricht damit nicht nur das Auge an. Die teils rötlichen oder mauvefarbenen Varianten des Tons lassen sich unter anderem gut mit Puderblau, Türkis oder Rosa kombinieren. Was Muster betrifft, sind Animal Prints weiterhin gefragt – jedoch nicht nur

das klassische Leopardenmuster, sondern neuerdings auch Kuhflecken und Zebrastreifen. Weitere Farben, die 2025 nicht fehlen dürfen, sind Tomatenrot und Zitronengelb als Hingucker.