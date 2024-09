Das sind die großen Gesundheitsgefahren für Kinder

Unfälle im privaten Umfeld stellen die gravierendsten Gesundheitsgefahren für Kinder und Jugendliche in Deutschland dar. Für Kinder ab einem Jahr sind sie sogar die häufigste Todesursache, so das Robert Koch-Institut (RKI). „Stürze, Vergiftungen und Verbrennungen sind kein Schicksal. Eltern können sie mit etwas Umsicht meist verhindern“, ist Dr. Melanie Ahaus, niedergelassene Kinder- und Jugendärztin in Leipzig, überzeugt. Denn an erster Stelle stehen die Unfälle zu Hause oder im privaten Umfeld (43,8 Prozent), dann solche in der Schule oder anderen Betreuungseinrichtungen (24,2 Prozent) gefolgt von Unfällen auf dem Spielplatz oder in Sporteinrichtungen (17,4 Prozent). Jungen sind häufiger von Unfallverletzungen betroffen als Mädchen. Grundsätzlich gilt: Erst ab fünf bis sechs Jahren können Kinder einschätzen, ob eine Situation gefährlich ist. Aber selbst dann sind sie noch nicht in der Lage, die Gefahr vorher zu erkennen. Sie bemerken sie erst, wenn sie sich bereits in der gefährlichen Situation befinden. Vorbeugendes Gefahrenbewusstsein ist etwa mit acht bis zehn Jahren möglich. Daher sollten Eltern kleinen Kindern unbedingt vermitteln, was für sie gefährlich ist.