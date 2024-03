Draußen-Spiele: Aktiv in Garten und Park

Die Freiluft-Saison startet – und es gibt weit mehr Möglichkeiten zur Bewegung an der frischen Luft, als nur das Spazierengehen. Wir stellen einige vor.

Wenn die Temperaturen langsam steigen und die Tage wieder deutlich länger werden, zieht es die meisten Menschen ins Freie. Draußen kann man die Natur genießen und gerade an Ostern natürlich gemeinsam mit Kindern oder Enkeln herausfinden, ob der Osterhase auch in diesem Jahr wieder fleißig war. Das ist aber längst nicht alles. Bewegung an der frischen Luft tut Körper und Seele gut. Wer sich nicht auf das Spazierengehen oder Walken beschränken möchte, kann im Garten oder im Park auch jede Menge Freizeitspiele ausprobieren. Einige erfordern etwas Kondition und Beweglichkeit, andere eher Konzentration und Präzision. Meist gilt bei diesen Aktivitäten: Zu zweit oder in der Gruppe macht es am meisten Spaß. Wer unsere Auswahl durchprobieren möchte, trommelt also am besten die Familie oder den Freundeskreis zusammen, und tut gemeinsam etwas für die Fitness und das Wohlbefinden. Körper und Seele werden es danken.

Mit Augenmaß Wo liegt die kleine Zielkugel und wie bekomme ich die große Kugel möglichst nah heranbugsiert: Diese Frage stellt sich beim Boule-Spiel. Es erfordert Präzision und Fingerspitzengefühl, die eigenen Kugeln passend weit und mit dem richtigen Dreh zu werfen – und dabei unter Umständen sogar noch die des Gegners aus dem Weg zu räumen. Unter dem Oberbegriff Boule subsummieren sich Spielarten wie Pétanque, Boccia und einige weitere. Sie unterscheiden sich etwa durch das Material oder den Kugeldurchmesser und werden oft als Sport ausgeübt. Für einen entspannten Nachmittag im Garten oder Park, bei dem es eher um den Spaß gehen soll, reichen meist die in vielen Läden erhältlichen bunten Kugeln aus Kunststoff aus. Das Schöne: Kinder und Erwachsene können zusammenspielen, nebenbei bleibt Zeit für einen kleinen Plausch. Auch wenn keine sportlichen Höchstleistungen – etwa in puncto Geschwindigkeit – abgerufen werden müssen, so bewegen sich die Spieler an der frischen Luft und üben Konzentration und Zielgenauigkeit.

Fit mit Frisbee Frisbee ist ein beliebtes Spiel, das die meisten sicher noch aus ihrer Kindheit kennen. Die leichte Plastikscheibe ist schnell für den Ausflug in den Park eingepackt, und es werden auch nur zwei Spieler benötigt. Zumindest für das Grundspiel. Denn wer möchte, trommelt zwei Teams mit je sieben Mitgliedern zusammen und probiert die Trendsportart Ultimate Frisbee aus. Diese wurde von amerikanischen Studenten erfunden und ist wettkampforientiert. Ziel ist es, die Scheibe in die gegnerische Endzone zu befördern. Ultimate Frisbee ist sehr laufintensiv und daher geeignet für alle, die ihren Kreislauf richtig in Schwung bringen wollen. Wer es doch ein wenig ruhiger angehen lassen möchte, entscheidet sich für Disc Golf (siehe Foto). Bei dieser Frisbee-Variante greift man meist zu einer schwereren Scheibe, die in Körbe befördert werden muss. Ähnlich wie bei Minigolf gibt es einen Parcours mit in der Regel 18 Bahnen, die mit möglichst wenigen Würfen absolviert werden sollen.

Schach der Wikinger Wikingerschach oder Wikingerspiel nennen es die Freizeitspieler, bei den Sportlern heißt es Kubb, beide Spiele haben jedoch dieselben Regeln. Bei diesem Geschicklichkeitsspiel, das vor allem in Schweden, Deutschland und den USA beliebt ist, müssen die Spieler versuchen, die Holzklötze der Gegenseite, die Kubbs, mit Wurfhölzern umzuschmeißen. In der Mitte des Spielfeldes steht der König, der als letztes abgeräumt wird. Wer zuerst alle Kubbs auf des Gegners Spielhälfte und den König getroffen hat, gewinnt das Spiel.

Badminton mit Speed Das Speed Badminton, oder auch Crossminton genannt, hat mit dem klassischen Badminton oder Federball nur die Form des zu schlagenden Spielgeräts gemeinsam. Die Schläger erinnern eher an ein Squash-Racket. Speed Badminton wird ohne Netz gespielt und die Opponenten stehen während des Spiels am besten rund 10 Meter auseinander. Sind beide Spieler schon geübter, kann die Distanz auch vergrößert werden. Bei diesem Sport kann das Fluggerät eine hohe Geschwindigkeit erreichen, deshalb der Name. Crossminton wird in Deutschland mittlerweile sogar im Ligabetrieb gespielt.