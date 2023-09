E-Mobilität: Kreativität ist gefragt

Die Internationale Automobil Ausstellung (IAA), die Anfang September in München stattfand, hat sich den Zusatz „Mobility“ gegeben, was durchaus als Zeichen gesehen werden kann. Denn Mobilität ist ein Schlagwort, das sich gut verkaufen lässt, wenn man den Begriff „Auto“ gerne vermeiden möchte. Womit wir bei den aktuellen Herausforderungen vor allem der deutschen Autobauer sind, denn ihr „Die Zukunft ist elektrisch“-Credo lässt sich häufig nicht mit dem Kaufverhalten der Kunden in Einklang bringen, wie aktuelle Zahlen zeigen. So wurden 2023, seitdem die staatliche Förderung für reine E-Autos gesenkt und die für Hybrid-Wagen gestrichen wurde, weniger Wagen verkauft. Für die deutschen Autobauer ist das bedrohlich, da sie sich stark auf dieses Geschäftsfeld konzentriert haben. Die Autos sind mituner zu teuer, was auch an den hohen Energiekosten in der Produktion in Deutschland liegt. Die Konkurrenz ist da preiswerter. Doch man gibt sich kämpferisch. So kündigte VW-Chef Oliver Blume an: „Wir haben das Fahrzeug-Knowhow, wir haben das Qualitätsniveau. Und wir haben ein Markenerbe. Das haben die Neuen nicht.“