Faszination Museum: Wo Kunst lebendig wird

In Deutschlands Museen wird der Blick nach und nach auf die Ausstellungen des zweiten Halbjahres gerichtet. prisma hat für Sie einige der Höhepunkte zusammengestellt.

HAMBURG Ohne Frage ist dies eine der Ausstellungen des Jahres: „Caspar David Friedrich – Kunst für eine neue Zeit“ in der Hamburger Kunsthalle präsentiert anlässlich des 250. Geburtstages des berühmten Malers die umfangreichste Werkschau Friedrichs seit vielen Jahren. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die thematisch ausgerichtete Friedrich-Retrospektive mit über 50 Gemälden, darunter zahlreiche ikonische Schlüsselwerke, und rund 90 Zeichnungen sowie ausgewählte Arbeiten seiner Künstlerfreunde. Zentrales Thema ist das neuartige Verhältnis von Mensch und Natur in Friedrichs Landschaftsdarstellungen. Hamburg bildet den Auftakt zum CDF-Festival. Auch die Alte Nationalgalerie in Berlin und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden präsentieren jeweils eine thematisch eigenständige Schau.

Wann: 15. Dezember 2023 bis 1. April 2024

Wo: Hamburger Kunsthalle, Glockengießerwall 5

Infos: www.hamburger-kunsthalle.de WUPPERTAL Vor 50 Jahren starb Pablo Picasso. Den Todestag nehmen Museen in ganz Europa zum Anlass, unter dem Titel „Projekts Celebration Picasso 1973-2023“ an den wohl berühmtesten Künstler des 20. Jahrhunderts zu erinnern. Das Wuppertaler Von-der-Heydt-Museum nimmt dabei eine ganz besondere Stellung ein, denn es war 1911 das erste Museum, das ein Gemälde des Spaniers erstehen konnte. Gemeinsam mit dem Sprengel Museum Hannover kooperieren die Wuppertaler bei der Schau „Mensch – Mythos – Welt: Pablo Picasso/Max Beckmann“ und stellen die Werke der Maler gegenüber, die beide mit ihrer Kunst den Blick auf das 20. Jahrhundert mitgeprägt haben. Trotz unterschiedlicher künstlerischer Auffassungen berühren sich ihre Positionen dabei immer wieder auf überraschende Weise. Während beide Künstler alte Regeln der Bildordnung erneuerten, griffen sie nichtsdestotrotz auf kunsthistorische Traditionen zurück.

Wann: 17. September 2023 bis 7. Januar 2024

Wo: Von-der-Heydt-Museum, Turmhof 8

Infos: www.von-der-heydt-museum.de MÜNCHEN Die Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München zeigt in der Ausstellung „Turner – Three Horizons“ rund 40 Gemälde sowie 40 Aquarelle und Skizzen aus allen Schaffensphasen des revolutionärer Innovators und Vorreiter der Moderne, Joseph Mallord William Turner. Dank der Kooperation mit der Tate Britain in London, die den reichen Nachlass bewahrt, werden Turners Werdegang und seine bildnerischen Innovationen anschaulich nachvollziehbar. Die Ausstellung geht der Frage nach, wie sich der Künstler schulte, erfand und inszenierte. Sie widmet sich jenen öffentlichen Strategien, die er etwa bei Ausstellungen in der Londoner Royal Academy oder auch bei seinen Experimenten hinter den Kulissen verfolgte. Die Rezeption Turners in der damaligen Kunstdebatte wie auch in der Nachwelt bildet einen weiteren Schwerpunkt des Projekts; ihr verdankt er seinen Ruf als Vorläufer der Abstraktion.

Wann: 28. Oktober 2023 bis 10. März 2024

Wo: Galerie im Lenbachhaus, Luisenstraße 33

Infos: www.lenbachhaus.de WOLFSBURG „Freundschaften – Gemeinschaftswerke von Dada bis heute“ präsentiert faszinierende Werke aus Literatur, Musik, Malerei, Skulptur, Zeichnung, Film und Video, die von flüchtigen Bekannten, engen Vertrauten, Freundinnen, Liebespaaren oder Konkurrenten geschaffen wurden. Gezeigt werden mehr als 100 Werke unter anderem von Dalí und Buñuel, Picabia und Clair, Tinguely und Klein, Baselitz und Schönebeck, Rainer und Roth, Burroughs und Gysin, Jenny Holzer und Lady Pink.

Wann: noch bis zum 24. September 2023

Wo: Kunstmuseum Wolfsburg, Hollerplatz 1

Infos: www.kunstmuseum.de LÜBECK Der Raum „London“ im Europäischen Hansemuseum in Lübeck zeigt sich in neuem Gewand. Pünktlich zum achten Geburtstag des Museums hat die Dauerausstellung einen völlig neu gestalteten Ausstellungsraum bekommen. In der atmosphärischen Inszenierung tauchen die Besucher in eine Szenerie des Stalhofs, dem Kontor der Hansekaufleute in London, in die Zeit um das Jahr 1478 ein. Mithilfe neuester musealer Technik ist das neue London zu einem multimedialen Raumerlebnis geworden und fügt sich so in das Gesamtkonzept der Dauerausstellung ein.

Wann: Dauerausstellung

Wo: Europäisches Hansemuseum Lübeck, An der Untertrave 1

Infos: www.hansemuseum.eu BREMEN Der Buddhismus ist eine der großen religiösen Traditionen der Menschheit. Meditation, Achtsamkeit, Yoga – viele buddhistische Praktiken haben Einzug in unseren heutigen Alltag gefunden. Doch wie verbreitete sich der Buddhismus in der Welt? Welche Lehren, Rituale und Ausrichtungen gibt es in dieser Religion? Kann der Buddhismus neue Perspektiven auf dringliche Probleme der Gegenwart eröffnen? Diese Fragen stehen im Zentrum der großen Sonderausstellung „Buddhismus“.

Wann: 14. Oktober 2023 bis 28. April 2024

Wo: Übersee-Museum Bremen, Bahnhofsplatz 13

Infos: www.uebersee-museum.de ROSTOCK Anlässlich der Ausstellung „Malerei, Musik & Große Show“ wurde Udo Lindenberg gefragt „Warum gerade Rostock?“. Die Antwort: „Einfach Bock auf Rostock. Das wird die panische Kulturhaupstadt im Sommer 23 – da oben zwischen Schmusedom und zum Vergnügen nach Rügen, zwischen Berlin und Hamburg, das ganze Udo-Universum in der neuen Kunst-Knaller-Halle!“ Zu sehen sind Arbeiten auf Papier und Leinwand sowie Artefakte aus der Historie Udos, wegbegleitende Fotos, Konzertmitschnitte, Videos, Alben, Singles, EPs. Udo-Mania!

Wann: noch bis 27. August 2023

Wo: Kunsthalle Rostock, Hamburger Straße 40

Infos: www.kunsthallerostock.de BERLIN „George Grosz: The Stick Men“ beschäftigt sich mit Arbeiten des vom Expressionismus geprägten Malers Georg Grosz, die er nach seinem Umzug in die USA nach 1933 anfertigte. Aus den eigenen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges und dem Schock über die Atombomben-Abwürfe, die Japan kapitulieren ließen und den Zweiten Weltkrieg beendeten, erwuchs ab Mitte der 1940er-Jahre eine Werkgruppe, die klar und entschlossen vor den Gefahren eines Dritten Weltkrieges warnte: die „Stick Men“ – entmenschlichte, versklavte Gestalten, die durch eine feindliche, vergiftete Welt irren.

Wann: noch bis 30. Oktober 2023

Wo: Das Kleine Grosz Museum, Bülowstraße 18

Infos: www.daskleinegroszmuseum.berlin DRESDEN In diesem Jahr feiert die Gemäldegalerie Alte Meister in der sächsischen Hauptstadt mit einer Sonderausstellung den 350. Geburtstag der venezianischen Pastellmalerin Rosalba Carriera. Aus diesem Anlass richtet „Aus dem Schatten. Künstlerinnen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert“ den Blick auf weitere Künstlerinnen des 16. bis 18. Jahrhunderts, die, abgesehen von wenigen Ausnahmen, bis heute ein Schattendasein neben den großen Namen der Kunstgeschichte führen.

Wann: noch bis zum 20. August 2023

Wo: Gemäldegalerie Alte Meister, Theaterplatz 1

Infos: https://gemaeldegalerie.skd.museum DÜSSELDORF Die Ausstellung „Tod und Teufel – Faszination des Horrors“ geht dem Reiz des Schrecklichen nach. Die Schau beleuchtet das Erbe und die Fortführung künstlerischer Strategien des Grauens in Mode, Musik, Film sowie zeitgenössischer Kunst. Das Spektrum der gezeigten 120 Werke reicht von klassischer Malerei und Skulptur bis zu aufwendigen Installationen. Präsentiert werden Arbeiten von Künstlern wie Alexander McQueen, den Chapman Brothers, Billie Eilish, Lars von Trier und Mary Sibande.

Wann: 14. September 2023 bis 21. Januar 2024

Wo: Kunstpalast, Ehrenhof 4-5

Infos: www.kunstpalast.de OBERHAUSEN „Fantastische Reise mit Jim Knopf, Bastian und Momo: Michael Ende – Bilder und Geschichten“ zeigt Werke aus Endes literarischem Kosmos, die Generationen von Lesern begeistert haben. Dabei werden Illustratoren gewürdigt, die seine phantastischen Gestalten in visuell erfahrbare Bilder übertragen haben. F. J. Tripp gibt Jim, Lukas und Emma ein unverkennbares Aussehen. Regina Kehn entwickelt das Figurenensemble des „Wunschpunschs“ und Roswitha Quadflieg verleiht der „Unendlichen Geschichte“ die legendären Initialen.

Wann: 24. September 2023 bis 14. Januar 2024

Wo: Ludwiggalerie im Schloss, Konrad-Adenauer-Allee 46

Infos: www.ludwiggalerie.de ESSEN Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist Paris eines der Zentren für die Produktion von Künstlerbüchern und Mappenwerken. Künstler wie Chagall, Matisse, Miró oder Picasso schufen mit Leidenschaft originalgrafische Werke, mit denen sie ein breiteres Publikum als mit Einzelgemälden erreichen konnten. In der Ausstellung „Chagall, Matisse, Miró – Made in Paris“ werden faszzinierende Werke aus der Sammlung des Museum Folkwang und Leihgaben präsentiert.

Wann: 1. September 2023 bis 7. Januar 2024

Wo: Museum Folkwang, Museumsplatz 1

Infos: www.museum-folkwang.de KARLSRUHE Die kulturgeschichtliche Ausstellung „Die 80er - Sie sind wieder da!“ weckt die Erinnerung an eines der aufregendsten Jahrzehnte der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das Badische Landesmuseum erweckt die 1980er-Jahre zum Leben und bleibt nicht an den Grenzen der Bundesrepublik stehen, sondern gibt den politischen Ereignissen, oppositionellen Strömungen und Lebenswelten der DDR Raum. Die Besucher sind zudem aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen und selbst Kultobjekte beizusteuern

Wann: noch bis zum 25. Februar 2024

Wo: Badisches Landesmuseum, Schlossbezirk 10

Infos: www.landesmuseum.de STUTTGART „Modigliani – Moderne Blicke“ zeigt rund 100 Gemälde und Papierarbeiten des berühmten Italieners Amedeo Modigliani, der 1920 mit nur 35 Jahren verstarb. Darüber hinaus stellt die Schau diesen Arbeiten Werke aus dem Pariser Umfeld sowie von Klimt, Schiele oder Lehmbruck gegenüber. Erstaunliche Parallelen werden dabei sichtbar, genauso wie die Besonderheit von Modigliani. Die Ausstellung findet in Kooperation mit dem Museum Barberini statt, wo sie vom 26. April bis 18. August 2024 zu sehen ist.

Wann: 24. November 2023 bis 17. März 2024

Wo: Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Straße 30 - 32

Infos: www.staatsgalerie.de ASCHAFFENBURG Christian Schad (1894-1982) zählt zu den bedeutendsten Protagonisten der Moderne. Sein Leben ist mit Zentren der europäischen Avantgarde verbunden: Zürich, Genf, Rom, Wien und Berlin. Es reflektiert exemplarisch die Kunstbewegungen des 20. Jahrhunderts von Dada, Expressionismus und Neuer Sachlichkeit bis zum Magischen Realismus nach 1945. Das Christian-Schadt-Museum in Aschffenburg präsentiert Kunst aus dem mehr als 3200 Werke umfassenden Nachlass.