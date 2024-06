Garten-Tipps: Erholung im Schatten

Sonnenschirme sind die Klassiker schlechthin. Es gibt sie in klein oder riesig groß, in verschiedenen Formen und Farben. Ihr Vorteil ist, dass sie relativ flexibel aufgestellt werden können: Sie eignen sich für Balkone und Terrassen genauso gut wie für das lauschige Lieblingseckchen hinten im Garten. Während große Modelle locker für die ganze Familie ausreichen, sind die kleinen eher für punktuellen Schatten gut.

Ein Garten mit Bäumen und Sträuchern ist nicht nur schön anzusehen: Die Bäume spenden auch Schatten und mildern die Temperaturen, indem sie durch verdunstendes Wasser ihre Umgebung kühlen. In dicht bebauten Städten sind sie ein wichtiger Faktor, um Hitze zu reduzieren. Da aber Bäume und Sträucher natürlich Zeit zum Wachsen benötigen, sind sie keine Schattenspender, die von jetzt auf gleich verfügbar sind. Wer an die Zukunft denkt, kann aber Bäume in den Garten pflanzen und nach einigen Jahren die Früchte seiner Arbeit ernten – sogar in doppeltem Sinne, wenn es Obstbäume sind. Der Nachteil von Bäumen und großen Sträuchern ist, dass sie auch dann für Schatten sorgen, wenn man vielleicht gerne einmal etwas mehr Licht hätte. Etwas flexibler und meist schneller klappt die natürliche Beschattung, wenn mit Kletterpflanzen zum Beispiel eine Pergola oder ein Laubengang berankt werden. Geeignet sind unter anderem Kletterrosen oder Wein.

Markisen gibt es in vielen Formaten: klein oder groß, bunt oder einfarbig, zum Einklemmen oder fest montiert, mit Kurbel oder elektrisch mit Steuerung, in Standardgröße oder als Maßanfertigung – der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Auch Seitenmarkisen, die als Wind- und Sichtschutz dienen, sind im Angebot. Markisen sind praktisch, weil sie eine große Fläche beschatten können und – einmal montiert – mit wenigen Handgriffen in Position sind. Allerdings lassen sich nicht alle Modelle flexibel an den Sonnenstand anpassen, oder anders gesagt: Es kann vorkommen, dass man trotz Markise in der Sonne sitzt. Auch bei Regen und Sturm sollte die Markise frühzeitig eingeholt werden, um Schäden zu vermeiden.