Garten insektenfreundlich gestalten: Damit es summt und brummt

Viele Gärten und Balkons werden in erster Linie so angelegt, dass sie ästhetisch sind und das Auge erfreuen. Doch sinnvoller ist es, bei der Gestaltung an die vielen kleinen Helferlein zu denken, die unsere Pflanzenwelt erst so richtig lebendig machen. Wer über von Blattläusen befallene Rosengewächse klagt, kann zum Beispiel auf Gewächse setzen, die Nützlinge anziehen, die wiederum Gegenspieler der Schädlinge sind. Und da Bienen immer weniger werden, ist es wichtig, bei der Bepflanzung auch an sie zu denken.

Nachdem man sich einen Überblick verschafft hat, geht es an die Pflanzenauswahl. "Bei vielen Pflanzen ist es von den Züchtern so gewollt, dass die Staubblätter auch Blütenblätter sind, sie bieten also nur Farbe. In diesen 'gefüllten Blüten‘ finden Bienen dann keine Pollen und Nektar mehr", erklärt Nabu-Bienenexpertin Melanie von Orlow. "In Baumärkten und Gärtnereien sollte man daher darauf achten, nur blühende Pflanzen auszuwählen, an denen Bienen zu sehen sind. Auch wer nur Frühjahrsblüher kauft, hat im Sommer nichts Blühendes mehr für die Bienen." Um ein ganzjähriges Nahrungsangebot für Bienen zu schaffen, müssen die unterschiedlichen Blütezeiten berücksichtig werden. "Ein Staudenbeet kann so angelegt werden, dass zwischen März und Oktober immer etwas blüht. Besonders empfehlenswert sind Wildstauden, die man in Wildstaudengärtnereien bekommt", sagt Melanie von Orlow.