Hochklassige Shows in der Kölner Philharmonie

Das Kölner Sommerfestival geht in Runde 35 und hat sich schon längst als Kultur-Highlight in der Region etabliert. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Fans auf vier hochkarätige Produktionen freuen, die ab dem 10. Juli in der Kölner Philharmonie gastieren. Den Anfang macht vom 10. bis 14. Juli „Die Zauberflöte – Impempe Yomlingo“, eine mitreißend frische Interpretation der bekannten Oper durch das Isango Ensemble aus Kapstadt. Die Zuschauer dürfen sich auf die Klänge von Marimbas und Trommeln freuen, auf afrikanische Rhythmen und farbenfrohe Kostüme.

Weiter geht es vom 16. bis 21. Juli mit Les Ballets Trockadero De Monte Carlo. Die außergewöhnliche Balletcompagnie feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Das Besondere: Die Primaballerinen sind allesamt Männer, die in Tutus und Spitzenschuhen die Welt des klassischen Balletts persiflieren – auf höchstem tänzerischen Niveau. Weiter geht das Festival vom 23. bis 28. Juli mit einem Tribut an den „King of Rock‘n‘Roll“. Als Deutschlandpremiere zelebriert die „Elvis – Tribute Artist World Tour“ das musikalische Vermächtnis des erfolgreichen Künstlers. Präsentiert werden mehr als 30 Hits aus allen Schaffensperioden. Mit Shawn Klush, Ben Thompson und Emilio Santoro sind gleich drei der besten Tribute-Künstler an der Show beteiligt. Zum Abschluss gastiert vom 30. Juli bis 4. August das Musical Cabaret in Köln, mit Tim Fischer in der Rolle des „Conférenciers“. Tickets sind erhältlich unter: www.atgtickets.de