Hopfen und Malz sind nicht verloren

An jedem ersten Freitag im August findet der „Internationale Tag des Bieres“ statt. Es geht darum, das jahrtausendealte Getränk zu feiern, die Menschen zu ehren, die sich um die Braukunst bemühen und das Bier herstellen, sowie die vielen verschiedenen Biersorten auf der ganzen Welt zu würdigen. Und das sind wahrhaftig nicht wenige. Schätzungen zufolge gibt es zwischen 10 000 und 15 000 verschiedene Sorten rund um den Globus. Ob ober- oder untergärig, ob Pils, Kölsch, Alt, Lager oder Weißbier, ob Starkbier, Lightoder Rauchbier: Der Vielfalt sind kaum Grenzen gesetzt.

Die US-Amerikaner Jesse Avshalomov, Aaron Araki, Tyler Burton, Ryland Hale, Evan Hamilton sowie Richard Hernandez erfanden den Internationalen Tag des Bieres im Jahr 2007 in einer Bar in Santa Cruz. Grund war nicht mehr, aber auch nicht weniger als ihre Liebe zum Gerstensaft und die Dankbarkeit für das Erzeugen des aus Sicht ihrer Gaumen herrlichen Gebräus. Legten die Freunde den Stichtag ursprünglich auf den 5. August, so einigten sie sich ab 2013 aus nachvollziehbaren Gründen darauf, den Internationalen Tag des Bieres immer freitags stattfinden zu lassen.