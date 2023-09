Immer müde? Es könnte die Schilddrüse sein

„Ich bin nur noch müde, mein Hautbild hat sich verändert, und meine Haare fallen aus“, klagte eine 32-jährige Neupatientin vor ein paar Wochen in meiner Sprechstunde. Ihre bisherigen Untersuchungen waren unauffällig geblieben, jedoch horchte ich bei Nennung der Symptome auf. „Wir untersuchen jetzt mal Ihr Blut auf eine Schilddrüsenunterfunktion. Ihre Symptome sprechen dafür. Die Schilddrüse ist ein kleines Organ mit großer Wirkung,“ klärte ich die Patientin auf.

Das Schmetterlingsorgan – so wird die Schilddrüse wegen ihrer Optik genannt – ist nicht groß, nimmt aber einen umso größeren Einfluss auf die Lebensqualität. Die Schilddrüse beeinflusst diverse Stoffwechselprozesse und Körperfunktionen, das Wachstum und die Reifung. Zudem ist sie auch für die Psyche wichtig und bildet Hormone. Allerdings kann die Schilddrüse erkranken. Dann werden entweder zu viele Hormone oder zu wenig Hormone gebildet. Bei einem Zuviel an Hormonen spricht man von einer Schilddrüsenüberfunktion, bei einem Zuwenig an Hormonen von einer Schilddrüsenunterfunktion.