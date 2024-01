Kathy Kelly: "haben für die Menschen gespielt"

Frau Kelly, wie verbringen Sie die Feiertage?

Dieses Mal reise ich viel herum. Ich fliege nach Irland und in die Staaten, um die Familie zu besuchen.

Seit ihrer Kindheit spielt Musik im Leben von Kathy Kelly eine große Rolle. Was sie früher an den Festtagen gemacht hat und was sie nach Weihnachten plant, hat die Musikerin im Interview verraten.

Wie sieht ein typisches Weihnachtsfest bei Kathy Kelly aus?

Kommt darauf an, in welchem Land ich bin (lacht). Ich mag die amerikanische, irische, französische Art, zu feiern. Mit Truthahn und allem. Aber ich passe mich gerne der jeweiligen Tradition an. Es geht darum, dass man sich trifft, und zusammen eine gute Zeit hat. Ich möchte keine geschlossene Gesellschaft an den Feiertagen, sondern mag es spontan und grundsätzlich nicht so streng.

Wie lief das früher bei Ihnen ab?

An den Weihnachtsabenden sind wir durch die Straßen gezogen und haben für die Menschen gespielt. Vielleicht liegt das auch an den Bräuchen, die ich aus Spanien mitbekommen habe. Musik spielt seit jeher eine große Rolle. Ab dem 15. Dezember sind wir bis zu den Heiligen drei Königen am 6. Dezember von Haus zu Haus gezogen und haben gesungen und den Nachbarn Kekse gebracht. Das ist meine Basis in Sachen Musik. Es gibt so viele schöne Weihnachtslieder, die sich seit Jahrhunderten großer Beliebtheit erfreuen – und das aus gutem Grund.

Welche spirituelle Bedeutung hat diese Zeit für Sie?

Für mich als praktizierende Christin ist Weihnachten die Geburt Christi und damit neben Ostern der Hauptfeiertag. Es ist eine Wahnsinns-Geschichte, wie die Königs-Linie, die sich von David entsponnen hat, bis in diesen Stall fortsetzt, wo ein Kind in großer Armut, aber doch in Würde geboren wird.

Was kommt nach den Feiertagen?