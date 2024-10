Kleine Auszeit zur Erholung

Manche Menschen sind absolute Herbst-Fans: goldener Oktober, bunte Blätter, lange Spaziergänge, Kürbissuppe und erste Kaminabende. Andere fallen eher in das Team „Herbstdepression“: Die Tage werden kürzer, der Regen mehr, es ist dunkel, kalt und trostlos – und die erste Erkältung lauert auch schon. Wer zur zweiten Gruppe zählt, kann sich selbst mit einer Auszeit in einer Therme oder Sauna aufmuntern – und die Herbst-Fans machen sich damit ihre Lieblingsjahreszeit noch schöner. Voraussetzung ist natürlich, dass es keine gesundheitlichen Einwände für eine solche Wellness-Auszeit gibt, wie es zum Beispiel bei manchen Herzerkrankungen der Fall ist. Wer unsicher ist, sollte sich am besten vom Arzt das Okay für einen Saunabesuch einholen. In vielen Fällen kann ein Besuch in Sauna oder Therme für die Gesundheit aber sogar förderlich sein.