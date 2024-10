Mode-Tipps: Gut kombinieren im Winter

Garten

Jetzt schon an den Winter denken: So helfen Sie den Tieren in Ihrem Garten

Im Oktober und November gibt es im Garten noch einige Dinge zu ernten, zu erneuern oder zurückzuschneiden. Doch der Blick richtet sich auch schon in die Zukunft: Blumenzwiebeln setzen, aufräumen und den Garten langsam auf den Winter vorbereiten. Wer Tieren in der kalten Jahreszeit in seinem Garten ein sicheres Plätzchen bieten möchte, kann einiges dafür tun. Hier einige Beispiele, was Tiere brauchen.

