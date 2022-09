"'N bisschen Frieden": Der Sommer der Liebe in Duisburg

Ralph Siegel präsentiert sein neues Musical "'N bisschen Frieden" ab dem 20. Oktober im Theater am Marientor in Duisburg.

Wer eine Zeitreise voller Musik unternehmen möchte, ist im Theater am Marientor ab Oktober genau richtig. Das Musical "'N bisschen Frieden" bringt das Lebensgefühl des West-Berlin, er ein Musiker aus der DDR. Da Richard an seine Ideale glaubt und auch mit seiner Musik gerne protestiert, landet er sogar im Gefängnis. Ein Wiedersehen der zwei Liebenden scheint unmöglich. 1979 wagt Richard dann zusammen mit einem Freund die Flucht über die Ostsee – hin zu Elisabeth. Jedoch erreicht er nie sein Ziel, das Schlauchboot gilt als verschollen, und Richard wird für tot erklärt. Rund 30 Jahre später stößt Elisabeth auf ein Foto ihres Geliebten in einer Zeitung aus Brighton. Um endlich Gewissheit zu bekommen, was damals passiert ist, reist sie zusammen mit ihrer Enkelin nach England.