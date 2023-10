Planetarium: Faszination Sternenhimmel

Bereits seit 100 Jahren gibt es Planetarien in Deutschland. Eine Sonderausstellung dazu ist derzeit im Deutschen Museum in München zu sehen.

Der Weltraum, unendliche Weiten…“ Auch wenn wir uns nicht – wie beim zitierten Vorspann von „Star Trek“ – in der fernen Zukunft befinden, ist die Faszination für den Sternenhimmel, die Planeten und das, was es weit von der Erde entfernt zu entdecken gibt, bei vielen groß. Bereits seit Tausenden von Jahren blicken die Menschen in den Nachthimmel, nutzen die Gestirne zur Orientierung, verbinden was sie dort sehen mit Göttern und ihrem Schicksal.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde intensiv geforscht, man fand heraus, auf welchen Bahnen die Planeten um die Sonne ziehen, wie weit sie von uns und voneinander entfernt sind und vieles mehr. Das Wissen über die Fixsterne und Planeten wollte Oskar von Miller, Gründer und erster Generaldirektor des Deutschen Museums, auch seinen Besuchern anschaulich vermitteln. Deshalb erteilte er 1913 der Firma Zeiss den Auftrag, eine Einrichtung für das Museum zu schaffen, die den Besuchern den Sternenhimmel und die Bewegungen dort vorführen kann. Kurze Zeit später war die Idee geboren, das mit Projektion zu ermöglichen.

Nach Jahren der Entwicklung wurde 1923 der erste Sternenprojektor fertiggestellt. Als Erfinder des modernen Planetariums gilt der Maschinenbauingenieur und Physiker Walther Bauersfeld. Der Planetariumsprojektor wurde zunächst 1923 sowohl in Jena als auch in München in Probevorführungen der Öffentlichkeit präsentiert, bevor das erste Projektionsplanetarium am 7. Mai 1925 im Deutschen Museum München in Betrieb ging. Der erste Projektor aus dem Hause Zeiss konnte 4500 Sterne in die Kuppel zaubern.

Wer mehr über die Geschichte des Planetariums erfahren möchte, kann noch bis zum 28. Januar 2024 die Sonderausstellung „100 Jahre Planetarium“ im Deutschen Museum München besuchen. Dort kann man den ersten Zeiss-Projektor „Model I“ ebenso betrachten, wie spätere Nachfolger. Außerdem gibt es weitere Ausstellungsstücke, die die Beschäftigung der Menschen mit den Himmelskörpern dokumentieren, und vieles mehr.

Die Entwicklung des Projektors war der Startschuss für eine große Erfolgsgeschichte, heutzutage gibt es auf der ganzen Welt Planetarien, eine Datenbank listet mehr als 4000 auf der Planetariums-Database. Allein in Deutschland sind es rund 100, darunter einige eher kleine, aber auch viele große, die teilweise sechsstellige Besucherzahlen pro Jahr verzeichnen. Zu den bekanntesten dürften die Planetarien in Jena, Berlin, Hamburg, Bochum und Stuttgart gehören, auch in Heilbronn, Münster, Mannheim und Nürnberg wollen viele Besucher sich vom Blick in die Sterne verzaubern lassen.

Zahlreiche Planetarien bieten eine ansprechende Mischung aus Lernen und Spaß. Durch die immer eindrucksvollere Technik lassen sich verschiedene Programme zeigen – viele davon kindgerecht. Einige Planetarien nutzen die besondere Atmosphäre auch für Konzert-Angebote oder Dinnerveranstaltungen. Wer die unendlichen Weiten des Weltraums aus spannender Perspektive erleben möchte, kann aus einem riesigen Angebot wählen. Dr. Monika Staesche, Stellvertretender Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin, unter deren Dach sich das Zeiss-Großplanetarium befindet – das nach eigenen Angaben meistbesuchte Planetarium im deutschsprachigen Raum – sagt: „Das Planetarium ist nach 100 Jahren längst nicht mehr nur Sternentheater. Als modernes Wissenschaftstheater begeistern wir Besucher aller Altersstufen mit den verschiedensten Formen von Wissensvermittlung und Unterhaltung: Das Planetarium ist ein Ort für lebenslanges Lernen und Staunen.“

Zum Jubiläum wird es nach Auskunft der Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien (GDP) am 21. Oktober auch einen Festakt geben. Zudem sind für 2024 einige Aktionen in Planung.

Gewinnspiel Das Planetarium Bochum bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Shows an, darunter verschiedene Astronomieshows, die unser Sonnensystem und kosmische Phänomene erklären. In 250 Sesseln können sich die Besucher zurücklehnen und den Blick auf die 22 Meter breite Kuppel genießen, auf der der modernste Sternenprojektor der Welt Sterne und Galaxien abbildet. prisma und das Planetarium Bochum verlosen zwölfmal je zwei Eintrittskarten für eine Show nach Wahl (ausgenommen Sonderveranstaltungen).

