Rezepte für schöne Haut und Haare

Gurken enthalten nicht nur viel Wasser, sondern auch Vitamine wie Vitamin B, C und K sowie Mineralstoffe. Gerade bei trockener Haut kann eine Gurken-Maske wohltuende Feuchtigkeit spenden. Die Anwendung ist denkbar einfach: Die Gurke in feine Scheiben schneiden, aufs Gesicht legen und zehn bis 15 Minuten einwirken lassen.

In Asien nutzt man sie schon lange, mittlerweile sind Eiweiß-Masken auch in Europa im Trend. In Kosmetik- und Drogerie - märkten findet man sie in unterschiedlichen Formen und Preisklassen. Wer mag, kann sich aber auch selbst eine Maske mixen. Die einzige Zutat, die man dafür braucht: ein Ei. Das darin enthaltene Eiweiß pflegt die Haut mit Vitamin A und B sowie Magnesium – und soll so für einen strahlenden Teint sorgen und Hautalterung vorbeugen. Ein Ei aufschlagen, Eiweiß und Eigelb trennen, das Eiweiß schaumig schlagen, aufs Gesicht geben und zehn bis 15 Minuten einwirken lassen. Danach abwaschen.