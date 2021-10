So werden Anthurien zum Blickfang

Zimmerpflanzen bringen Lebendigkeit in jeden Raum. Darüber hinaus sind sie oftmals auch das i-Tüpfelchen einer gelungenen Einrichtung. Dabei muss es nicht immer der derzeit viel beschriebene üppige Urban-Jungle-Trend sein. Auch mit wenigen ausgewählten Gewächsen lässt sich die Wohnung eindrucksvoll beleben. Wer besondere Highlights für sein Zuhause sucht, schaut sich am besten einmal das Anthurien-Sortiment im Gartencenter oder beim Floristen an.

Anthurien müssen nicht - wie viele andere Zimmerpflanzen - unbedingt am Fenster stehen. Sie fühlen sich auch an einem halbschattigen Standort wohl. Ob auf einem Sideboard im Wohnzimmer, einem Küchenblock oder direkt neben der Badewanne - mit den beliebten Topfpflanzen lassen sich im ganzen Haus interessante Akzente setzen. Zu einem echten visuellen Anker im Raum werden sie, wenn man beim Dekorieren nicht nur darauf achtet, dass die Farbe der Hochblätter und Übertöpfe mit der übrigen Einrichtung korrespondieren, sondern auch auf das Gestaltungsprinzip der Wiederholung setzt. Das heißt, kombiniert man mindestens zwei gleiche Pflanzen miteinander, sieht das sofort edler und eleganter aus.

Dabei müssen sich die Anthurien nicht immer unbedingt gleichen wie ein Ei dem anderen. Kleine Unterschiede bringen sogar zusätzliche Spannung in das Arrangement. So sollten beispielsweise die Übertöpfe zwar möglichst aus der gleichen Serie stammen, können aber in Höhe oder Farbgebung leicht variieren. Einen schönen Effekt erzielt man auch, wenn man zwei Pflanzen einer Sorte wählt, die sich in der Größe deutlich unterscheiden. Weitere Dekorationsideen rund um die Anthurien finden Sie unter www.anthuriuminfo.com.