TV-Tipp "Im Labyrinth der Lügen“: Alles zur historischen Animationsserie

Ostberlin im Jahr 1985: Paul lebt bei seiner Oma und seinem Onkel Henri, da seine Eltern bei einem Fluchtversuch verhaftet und abgeschoben worden sind. Ob er sie jemals wiedersehen wird, weiß er nicht. In der Schule hat der Zwölfjährige es ebenfalls schwer, denn er gilt als Außenseiter. Alles wird erträglicher, als Millie in seine Klasse kommt. Als Halb-Kubanerin sind ihr Vorurteile auch nicht fremd. Die beiden freunden sich an und geraten mitten hinein in ein großes Abenteuer, als sie Pauls Onkel Henri bei einer seiner Nachtschichten im Pergamon-Museum besuchen.