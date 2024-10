Tipps für den Winterurlaub: Wintersport, Weihnachtsmarkt und Polarlicht-Exkursion

Egal, ob Wintersport, Weihnachtsmarkt oder Polarlicht-Exkursion – prisma gibt Tipps für den Winterurlaub.

Besondere Weihnachtsmärkte besuchen Wem der berühmte Nürnberger Christkindlesmarkt zu voll ist, der kann auf andere Märkte mit ganz eigenem Charme ausweichen. Die Lindauer Hafenweihnacht findet beispielsweise direkt am Bodensee statt. Sehenswert ist auch das Weihnachtsdorf in der Ravennaschlucht in Baden-Württemberg sowie der Weihnachtsmarkt in Goslar (Foto), der mit seinem Weihnachtswald die Stadt verzaubert.

Skivergnügen mit Schneesicherheit Angekommen im Skiurlaub und es liegt kein Schnee? Dumm gelaufen. Damit das nicht passiert, sollte man sich vorher über die Gegebenheiten vor Ort informieren. Der Hintertuxer Gletscher (Foto) ist das einzige Skigebiet in Österreich, in dem man an 365 Tagen im Jahr Ski fahren kann. Von Dezember bis April gilt der Ort als schneesicher. Die höchste Piste beginnt auf 3250 Metern.