Tipps für schöne Wanderrouten: Herbstzeit ist Wanderzeit

Der Brocken ist mit 1141 Metern der höchste Berg im Harz und bietet eine fabelhafte Aussicht. Schon Heine und Goethe haben den Gipfel besucht. Auch heute noch ist eine Tour zum Brocken Pflicht bei einer Harzreise. Der kürzeste Weg führt von Schierke aus hoch auf den sogenannten Berg der Deutschen. Der Teufelsstieg ist der schwerste Aufstieg. Er beginnt in Elend, führt über den Brocken und endet in Bad Harzburg. Der wohl beliebteste Weg nach oben startet ab Torfhaus. Den Wanderweg übers Große Torfhausmoor wählte einst Goethe.

Der neue Wanderweg „Grenzerfahrung Grünes Band“ entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze macht nicht nur Geschichte erlebbar, sondern präsentiert auch die wilde Seite Deutschlands. Die 80 Kilometer lange Tour durch das Grenzgebiet zwischen der Altmark in Sachsen-Anhalt und dem Wendland in Niedersachsen führt durch verschiedene Naturräume. Die Wanderer sehen unter anderem Sanddünen und durchqueren feuchte Erlenbruchwälder.

Der Bergische Weg

Die Fachzeitschrift „Wandermagazin“ hat ihre Leser über die schönsten Wanderwege Deutschlands abstimmen lassen. In der Kategorie „Mehrtagestouren“ belegt den ersten Platz der Bergische Weg in Nordrhein-Westfalen. Der 259 Kilometer lange Fernwanderweg verbindet den Baldeneysee in Essen mit dem Siebengebirge bei Königswinter und führt durchs Bergische Land, das Ruhrgebiet und das Rheinland. Dadurch, dass es viele städtische Zwischenstopps gibt, lässt sich die Tour ganz einfach aufteilen und kann sehr gut in Etappen gewandert werden.