Urlaub mal anders

Auch 2024 setzt sich der Trend zum individuellen und nachhaltigen Reisen fort. Was eignet sich besser dafür als Urlaub im eigenen Land?

Nachhaltiges Reisen liegt voll im Trend: Laut einer 2023 durchgeführten Umfrage des Online-Reiseportals Urlaubspiraten möchten 53 Prozent der Befragten in Zukunft nachhaltiger verreisen – das sind 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Viele Reisende, die auf Nachhaltigkeit achten, möchten überlaufene Orte meiden, um sie schützen. Das ist auch einer der Gründe, warum Reiseführer wie Marco Polo und Fodors in den vergangenen Jahre Listen mit Urlaubszielen herausgegeben haben, die Reisende besser vermeiden sollten: Athen und Venedig zum Beispiel, die wegen des Massentourismus mit Problemen wie Müll und Lärm zu kämpfen haben. Auch in Deutschland sollte man einige Orte im Sommer besser meiden.