Urlaubsziele: Einzigartige Orte in Deutschland

Insgesamt 51 Unesco-Welterbestätten gibt es in Deutschland. Was sie alle gemeinsam haben? Sie sind weltweit einmalig und von so großer Bedeutung für die Menschheit, dass sie unbedingt geschützt werden sollen.

Auf den ersten Blick haben der Kölner Dom, die Speicherstadt in Hamburg und die Pfahlbauten am Bodensee nicht viel miteinander zu tun. Doch was sie eint: Sie alle gehören zu den 51 Unesco-Welterbestätten Deutschlands. In die Welterbe-Liste werden nicht nur bedeutende historische Bauten und architektonische Meisterwerke aufgenommen, sondern auch Naturphänomene wie das Wattenmeer oder Zeugnisse aus der Stein- und Eisenzeit wie die Höhlen der Schwäbischen Alb. Unter den deutschen Welterbestätten befinden sich drei Natur- sowie 48 Kulturstätten. Zehn von ihnen sind transnational, das heißt, sie umfassen Teilgebiete in weiteren Staaten. Die Bundesländer können Anträge stellen, damit Stätten in die Welterbe-Liste aufgenommen werden. Zuletzt wurden 2021 die sogenannten jüdisch geprägten SchUM-Städte (Speyer, Worms und Mainz) sowie der Donaulimes als Grenze des Römischen Reiches zum Unesco-Welterbe erklärt.