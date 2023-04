Versteckte Reiseziele, die Sie besuchen müssen

Urlaub am überfüllten Strand war gestern: Immer mehr Menschen möchten in ihren Ferien unentdeckte Juwelen besuchen, die nicht von Touristen überlaufen sind. Deshalb präsentieren wir Ihnen einige Ziele, die Ihnen den Atem rauben werden und die trotzdem kaum jemand kennt!

Deutschland: Freudenberg Für unseren ersten Reisetipp müssen Sie nicht einmal Landesgrenzen überqueren. Im beschaulichen Freudenberg in NRW teilen sich alle Häuser einen besonderen Stil. Denn der Stadtkern des Ortes besteht nur aus schwarz-weißen Fachwerkhäusern. Besonders vom Kurpark aus lässt sich die unglaubliche Aussicht auf den mittelalterlich wirkenden Stadtkern genießen. Sie möchten wissen, warum Freudenbergs Innenstadt so einzigartig ist? Das erfahren Sie bei den verfügbaren Führungen durch den Ort. Wem das noch nicht genug ist, kann im angrenzenden Siegerland auf Wanderschaft gehen.

Italien: Polignano a Mare Das kleine Städtchen liegt in der Nähe der Stadt Bari, die mittlerweile zu einem bekannten Urlaubsziel geworden ist. Doch die kleine Nachbarstadt haben die meisten (noch) nicht im Auge. Die Stadt mit ihren idyllischen weißen Häusern liegt direkt am Meer und bietet mit den hohen Klippen eine atemberaubende Aussicht. Zwischen den Felsen verstecken sich zudem viele kleine Buchten, in den gebadet werden kann. Ein Geheimtipp im Geheimtipp: Die Grotta Palazzese. Diese Höhle liegt direkt unter unterhalb der Stadt. Hier kann man nicht nur einen denkwürdigen Ausblick, sondern auch ein hervorragendes Abendessen genießen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Portugal: Alto Douro Portugal selbst ist sicher kein Geheimtipp unter Reisenden mehr. Besonders die zwei größten Städte des Landes, Lissabon und Porto, ziehen jährlich Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an. Überfüllte Strände sind hier vorprogrammiert. Was nur wenige wissen: In Portugals Hinterland versteckt sich eine der schönsten Regionen des Kontinents mit spannender Geschichte: Das Alto Douro ist die älteste Weinbauregion der Welt und seit 2001 eingetragenes UNESCO-Weltkulturerbe. Hier warten spannende Führungen, Weintastings und atemberaubende Aussichten auf die, die es in die unterschätzte Region Portugals zieht.

Polen: Hel Polen ist nicht für seine Strände bekannt, doch das zu Unrecht. Der mehrere Kilometer lange weiße Sandstrand von Hel in der Nähe der Danziger Bucht erinnert an den weltbekannten 90 Mile Beach in Neuseeland. Die Landzunge eignet sich einerseits für naturverliebte Menschen, die ihren Strand am liebsten alleine genießen, und andererseits für Wassersportler wie etwa Kitsesurfer, da das Meer hier günstige Bedingungen aufweist. Die schönen Kiefernwälder und Dünenfelder laden zudem dazu ein, während einer Fahrradtour oder Wanderschaft erkundet zu werden. Dabei sind Sie nie weiter als zwei Kilometer vom Meer entfernt. Darum ist der Strand von Hel für jeden Europareisenden ein Muss.