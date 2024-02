Wie funktioniert das mit dem E-Rezept?

„Das ist einfach: Sie können jedes Rezept bei uns in der Apotheke einlösen, egal, ob es elektronisch vorliegt oder als Papierausdruck“, lautet meine Antwort auf solche Fragen schon seit einigen Monaten. Denn: Seit September 2022 können die Apotheken auch elektronische Rezepte über verschiedene Einlösewege bearbeiten. Bei ärztlichen Rezepten handelt es sich um sensible Daten, die zu Recht einem strengen Schutz unterliegen. Elektronische Rezepte werden auch E-Rezepte genannt. Es gibt drei Wege, ein E-Rezept in der Apotheke einzulösen.

Der zweite Einlöseweg: Technik-affine Patienten können auf ihrem Smartphone die kostenlose App der gematik (Nationale Agentur für Digitale Medizin) installieren. Nach der elektronischen Verordnung des Arztes können die Patienten dann mit Hilfe der gematik-App den E-Rezept-Schlüssel direkt an die Apotheke ihrer Wahl weiterleiten oder dort vorzeigen. Der dritte Weg erscheint mir für die Patienten am sinnvollsten – auch für die Patientin im oben genannten Beispiel: „Können Sie sich von ihrem Schwiegervater seine Krankenkassenkarte mitgeben lassen? Sie bringen mir die Krankenkassenkarte mit und ich kann sie hier in der Apotheke über ein Gerät auslesen. Die Karte dient dann für mich als eine Art Schlüssel, mit dem ich die Rezepte Ihres Schwiegervaters herunterladen kann. Das ist für Sie am einfachsten. Da ihr Schwiegervater bei uns Stammkunde ist, weiß ich, was er regelmäßig braucht. Ich bestelle seine Medikamente schon mal bei unserem Großhandel – dann habe ich sie im Lager und Sie können sie bei der Rezepteinlösung gleich mitnehmen“, versprach ich ihr.