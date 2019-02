| Buchtipps

Praktische Tipps für die Reparatur, Geschichten rund ums Radfahren und 100 Traumziele für Radfahrer: drei Buchtipps zum Thema Fahrrad.

Praktisch

Alexander Kern weiß, wovon er spricht, denn er ist ausgebildeter Zweiradmechaniker. Sein Buch "Der Fahrraddoktor –Fahrradreparatur leicht gemacht" bietet nicht nur eine flüssige Lektüre, sondern dank seines achtteiligen "Multitools" auch besondere Unterstützung bei Pannen. Fünf Kapitel zeigen in Bild und Text, wie man einen Schlauch flickt, die Schaltung einstellt, Bremsen repariert, die Lichtanlage instand setzt und das Rad zentriert.

Bassermann, ISBN: 978-3-8094-3290-6, Taschenbuch, 96 Seiten, 7,99 Euro. Hier bei Amazon bestellen.*

Lyrisch

Dass es beim Rennradfahren nicht allein um Kraft und Kilometer geht, zeigt Wilfried de Jong in seinem Buch "Ein Mann und sein Rad – Geschichten vom Radfahren". Obwohl immer wieder seine Gefühle als Sportler in den Fokus rücken, hat der Niederländer auch ein Auge für die Menschen, Tiere und Natur am Wegesrand. Mit interessanten Einblicken führt er den Leser durch die Provence, Paris, die Niederlande.

Covadonga, ISBN: 978-3-936973-91-4, 240 Seiten, 14,80 Euro (E-Book: 9,99 Euro). Hier bei Amazon bestellen.*

Unternehmungslustig

"100 Traumziele für Radfahrer – Von der Brooklyn Bridge bis zum Gotthardpass" stellt Claude Droussent vor. Rennrad-Routen, Mountainbike-Trails, Städtetouren, Abenteuer-Langstrecken: Der Bildband macht richtig Lust, die Welt per Fahrrad zu erkunden. Wohin soll es als Nächstes gehen – Amsterdam, Wien, Mallorca? Alaska, San Francisco, Neufundland? Neben Inspiration sowie Vor-schlägen für Radwanderwege gibt es viele Infos zu Strecken, Wetter, Schwierigkeitsstufen und empfohlener Ausrüstung.

Delius Klasing, ISBN: 978-3-667-11416-7, Taschenbuch, 208 Seiten, 29,90 Euro. Hier bei Amazon bestellen.*

*Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie diesem Link folgen und anschließend einen Einkauf tätigen, erhalten wir eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.