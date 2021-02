Anne Will – Thema und Gäste heute: ein Weg aus dem Dauer-Lockdown?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 28. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 28. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Die große Ratlosigkeit - gibt es einen Weg aus dem Dauer-Lockdown?

Die große Ratlosigkeit - gibt es einen Weg aus dem Dauer-Lockdown? Gäste: Helge Braun (CDU, Chef des Bundeskanzleramts und Mitglied des Corona-Kabinetts), Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist), Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP, Richterin am Bayerischen Verfassungsgerichtshof und Bundesjustizministerin a.D.), Christiane Woopen (Vorsitzende des Europäischen Ethikrates), Smudo (Musiker und Rapper "Die Fantastischen Vier", Mitentwickler der "Luca"-App zur Nachverfolgung von Infektionsketten)

Ist das "Fahren auf Sicht" immer noch der richtige Weg in der Pandemie-Bekämpfung? Warum gelingt es Bund und Ländern nicht, eine gemeinsame Strategie im Kampf gegen das Virus zu entwickeln? Wie kann wieder mehr Normalität im Alltag zugelassen werden? Welche Rolle könnte Technik hierbei spielen?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 1. März, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 1. März, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Viel Druck im Kessel - wie lange ist ein Lockdown noch zu halten?

Viel Druck im Kessel - wie lange ist ein Lockdown noch zu halten? Gäste: Prof. Dr. Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter; Gesundheitsökonom und Epidemiologe), Nelson Müller (Sternekoch und Restaurant-Besitzer), Michael Busch (Vorsitzender der Geschäftsführung der Buchhandelskette Thalia), Lamya Kaddor (Publizistin; Lehrerin für Islamische Religion an einem Gymnasium in Duisburg), Dr. Jördis Frommhold (Chefärztin an der MEDIAN Klinik Heiligendamm; Lungenfachärztin)

Familien am Limit, Restaurant- und Ladenbesitzer verzweifelt - auch die Geduldigsten werden langsam mürbe. Kurz: Der Druck steigt. Wie lange hält noch der Deckel auf dem Land? Muss Deutschland jetzt ins Risiko gehen? Oder wäre das unverantwortlich?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 4. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. März, 22.50 Uhr (ARD)

