Nachfolgeroman für Buchvorlage geplant

Von teleschau

Kommt "Call Me By Your Name 2"? Obwohl sich Hauptdarsteller Armie Hammer zuletzt skeptisch äußerte, besteht dennoch Hoffnung auf eine Fortsetzung.

"Call Me By Your Name" war der vielleicht schönste Liebesfilm des letzten Jahres. Mit seiner traurigen Schlussszene schrie das oscarprämierte Drama förmlich nach einer Fortsetzung, um seine Protagonisten doch noch zu einem Happy End zu führen. Ein bisschen Hoffnung gibt es nun: Wie "Entertainment Weekly" berichtet, soll im Herbst ein Nachfolgeroman für die Buchvorlage von André Aciman erscheinen. Demnach wird "Find Me", die Fortsetzung von "Call Me By Your Name", im Oktober in den USA auf den Markt kommen.

Im Magazin "Vulture" erklärt Autor Aciman, die Geschichte von "Call Me By Your Name" (auf Deutsch erschien der Roman unter dem Titel "Ruf mich bei deinem Namen") habe ihn "nie verlassen": "Obwohl ich die Figuren zum Leben erweckt habe, hätte ich nie gedacht, dass sie mir Dinge über Intimität und Liebe beibringen, die ich nicht kannte, bis ich meine Gedanken auf das Papier gebracht habe." Die Verfilmung seines Romans habe ihm "klargemacht, dass ich schauen wollte, was den Figuren über die Jahre noch so passiert".

"Call Me By Your Name" erzählt die Liebesgeschichte des 17-jährigen Elio (Timothée Chalamet) mit dem einige Jahre älteren Oliver (Armie Hammer). Im Sommer 1983 begegnen sich die beiden im italienischen Sommerdomizil von Elios Eltern. In der Romanfortsetzung wird Elio als Pianist Erfolge feiern und nach Paris ziehen, während Oliver als Professor in Neuengland lehrt und Vater mehrerer Kinder ist. Doch Oliver überlegt, nach Europa und damit zu Elio zurückzukehren.

Während Schauspieler Timothée Chalamet und Regisseur Luca Guadagnino mehrmals ihr Interesse an einer Fortsetzung von "Call Me By Your Name" äußerten, gab sich Armie Hammer erst vor wenigen Tagen in einem Interview skeptisch. Ein zweiter Teil könne den Zauber des Originals zerstören, sagte er gegenüber "Vulture".

Quelle: teleschau – der Mediendienst