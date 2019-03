| Frühere Co-Moderatorin von Gottschalk

Von Antje Rehse

Ein Klassiker kehrt zurück: 2020 wird Thomas Gottschalk noch einmal die beliebte ZDF-Samstagabendshow "Wetten, dass..?" moderieren. Viele Zuschauer fragen sich, ob es dann auch ein Wiedersehen mit Michelle Hunziker geben wird.

ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann hatte am Mittwoch im Medienmagazin "DWDL.de" das Comeback von "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk bestätigt. "Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben", sagte Heidemann. Gottschalk wird 2020 70 Jahre alt.

In den sozialen Medien war das Echo auf die Nachricht geteilt. Viele langjährige Fans der Sendung freuten sich riesig, es gab aber auch kritische Stimmen. "Nach viel Notbeatmung und Defibrillieren soll #WettenDass? mit Schnappatmung und dem berufsjugendlichen 70-jährigem #Gottschalk wieder auf die Bühne kommen. Aufgewärmter Eintopf vom geriatrischen ZDF, ideenlose Anstalt des öffentlichen Rechts", schrieb ein Twitter-User provokant. Dem ZDF wird's egal sein, denn dass bei der (einmaligen) Comeback-Show die Quote stimmen dürfte, ist keine allzu gewagte Prognose.

Nach viel Notbeatmung und Defibrillieren soll #WettenDass? Mit Schnappatmung und dem Berufsjugendlichen 70 jährigem #Gottschalk wieder auf die Bühne kommen. Aufgewärmter Eintopf vom Geriatrischen ZDF, ideenlose Anstalt des öffentlichen Rechts. — hugin (@_hugin_) 21. März 2019

Gottschalk hatte 2011 zum letzten Mal "Wetten, dass..?" moderiert. Der Hauptgrund für seinen Ausstieg war der schwere Unfall von Wett-Kandidat Samuel Koch, der seitdem querschnittsgelähmt ist. Mit Gottschalk beendete damals auch Michelle Hunziker ihr Engagment bei "Wetten, dass..?" Das Unglück live mitansehen zu müssen, war "das Schlimmste, was mir je passiert ist. Wenn man die Menschen unterhalten möchte, und dann passiert so was …", sagte Hunziker später in einem Interview mit dem "Stern". "'Wetten, dass ..?' wurde an diesem Abend für mich persönlich zu einer anderen Sendung. Wenn man sensibel ist, kann man nicht so tun, als wäre nichts passiert."

Klingt eigentlich nicht so, als könnte sich Hunziker ein Comeback vorstellen. Aber seit Samuel Kochs Unfall sind mittlerweile fast zehn Jahre vergangen und Hunziker hat ihr "Wetten, dass..?"-Trauma offenbar überwunden. Denn 2018 moderierte sie gemeinsam mit ihrer Tochter Aurora Ramazzotti die italienische Variante der Show namens "Vuoi Scommettere?". Ein Quoten-Hit wurde die Sendung in Italien indes nicht.

Im ZDF war Hunziker zuletzt 2017 zu sehen, als sie "Das große Sommer-Hit-Festival" moderierte. Immerhin 3,64 Millionen Zuschauer wollten das sehen, eine Fortsetzug gab es trotzdem nicht. Demnächst wird die Schweizerin in Italien die Talentshow "All Together Now" moderieren.

Ob sich Hunziker überhaupt vorstellen könnte, noch einmal den Sidekick für Gottschalk zu spielen? Prinzipiell ist sie gegenüber dem Thema Doppel-Moderation positiv eingestellt. "Das bringt Dynamik in eine Sendung. Ich verstehe auch nicht, dass eine Einzelmoderation oft als die größere Leistung wahrgenommen wird. Ich finde eine Moderation von Mann und Frau im Team charmant", sagte Hunziker 2014 im "Focus".

Michelle Hunziker war allerdings nur zwei Jahre lang in der Sendung dabei, während Thomas Gottschalk auf mehr als zwei Jahrzehnte "Wetten, dass..?"-Geschichte zurückblicken kann. Ob Gottschalk zum großen Comeback anlässlich seines 70. Geburtstags also überhaupt eine Co-Moderatorin wünscht und ob das ZDF seinem Showmaster-Dino nicht lieber die ganz große Bühne alleine überlassen will, ist demnach eine ganz andere Frage ...