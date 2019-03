| Comeback im ZDF

Der ZDF-Klassiker "Wetten, dass..?" kommt zurück. Zum 70. Geburtstag von Thomas Gottschalk präsentiert der Showmaster im kommenden Jahr noch einmal "seine" Sendung.

Das berichtet das Medienmagain "DWDL.de". ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann sagte "DWDL": "Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben." Eindeutiger geht's nicht.

Der genaue Sendetermin und wo die neue Ausgabe von "Wetten, dass..?" produziert werden wird, steht bislang noch nicht fest.

Gottschalk hatte "Wetten, dass..?" zuletzt im Dezember 2011 moderiert. Seinen Ausstieg begründete Gottschalk u.a. mit dem schweren Unfall von Samuel Koch, der bei einer Wette stürzte und seitdem querschnittsgelähmt ist. Unter Gottschalks Nachfolger Markus Lanz konnte das Format nicht mehr an die Top-Quoten anknüpfen und wurde schließlich 2014 eingestellt.

Gottschalk hatte zuletzt durch sein Privatleben Schlagzeilen geschrieben: Er und Ehefrau Thea haben sich nach 43 Ehe-Jahren getrennt. Zudem startete am Dienstag eine neue Sendung im BR; in "Gottschalk liest?" dreht sich alles um Literatur. Bei den Kritikern kam die erste Ausgabe gar nicht gut an, die Quote stimmte trotzdem. Am 27. April moderiert Gottschalk zudem zum 50. Geburtstag der ZDF-Hitparade "Die ZDF-Kultnacht – Das Beste aus der Hitparade".