"Ikone einer neuen Jugend- und Protestbewegung"

Von teleschau

Sie ist zweifelsohne der Star des Kampfes gegen den Klimawandel. Nun wird die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg für ihr besonderes Engagement sogar mit dem "Sonderpreis Klimaschutz" der Goldenen Kamera 2019 geehrt.

Die Redaktion hinter dem Award zeigt sich in einem Statement begeistert: "Greta Thunberg avancierte innerhalb kürzester Zeit als Klima-Aktivistin zur Ikone einer neuen Jugend- und Protestbewegung. Jeden Freitag gehen inzwischen weltweit Hunderttausende Schüler und Studenten auf die Straße, um Politiker zum Handeln zu bewegen." Die Auszeichnung der jungen Frau wird folgendermaßen begründet: "Für Greta Thunberg gibt es kein vielleicht oder irgendwann, sondern nur ein jetzt. Sie zeigt, dass eine einzelne Stimme Gehör finden und etwas bewirken kann."

Die skandinavische Schülerin ist mittlerweile die wohl prominenteste Klimaaktivistin der Welt und das Gesicht der "Fridays for Future"-Bewegung. Die engagierte Umweltschützerin inspiriert ihre Mitstreiter dazu, jeden Freitag die Schule oder Uni zu schwänzen, um stattdessen mit aller Vehemenz für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren und den Eliten ihr bisheriges Versagen vor Augen zu führen. Mit ihrem Protest hofft sie, die internationale Politik endlich zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens zu bewegen – ihre Brandrede bei der UN-Klimakonferenz in Kattowitz im vergangenen Dezember machte die junge Frau schlagartig berühmt. Der ganze Rummel um ihre Person interessiert Thunberg aber nicht, stattdessen hat ihre Mission oberste Priorität. So sagte sie gegenüber dem ZDF: "Mein Gewissen lässt nicht zu, nicht zu handeln. Ich muss etwas tun – ansonsten kann ich nachts nicht schlafen."

Obwohl Thunberg und die "Fridays for Future"-Initiative unter anderem von Wirtschaftslobbyisten und Klimawandel-Leugnern heftig kritisiert werden, zeigt sich die junge Frau unbeirrt in ihrem Engagement. Viele stehen hinter ihrer Arbeit und zeigen sich beeindruckt von Thunbergs Leistung: Erst kürzlich wurde sie von zwei schwedischen Zeitungen als "Frau des Jahres" prämiert und auch bei der Vergabe des diesjährigen Friedensnobelpreises wird sie als eine der Favoritinnen gehandelt.

Greta Thunberg wird den Preis während der von Steven Gätjen moderierten Verleihung der Goldenen Kamera 2019 am Samstag, 30. März, in Berlin entgegennehmen. Das ZDF überträgt die Gala live ab 20.15 Uhr.

Quelle: teleschau – der Mediendienst