| SAT.1-Show

Drei prominente Hobbybäcker sind übrig geblieben und kämpfen im Finale von "Das große Promibacken" um den "Goldenen Cupcake". Wer macht das Rennen?

Evi Sachenbacher-Stehle, Jasmin Wagner und Ingolf Lück haben es ins Finale geschafft – und wollen nun natürlich auch den Titel. "Wenn man im Finale steht, will man natürlich auch gewinnen", sagt die ehemalige Biathletin und Langlauf-Olympiasiegerin. Sachenbacher-Stehle geht als Favoritin in die letzte Sendung der aktuellen Staffel. Schließlich sicherte sie sich in den bisherigen fünf Sendungen gleich zweimal den Titel als "Hobbybäckerin der Woche".

Doch die technische Prüfung läuft für Evi alles andere als rund. "Jetzt ist das Schlimmste passiert, was hätte passieren können", sagt die Ex-Sportlerin. Ist nach der zweiten Aufgabe etwa schon alles vorbei? Die italienische Crostata bereitet aber auch Jasmin Wagner Bauchschmerzen. "Ich möchte bitte aus dem Backparadies abgeholt werden, Mama!", jammert die Sängerin, die einst als "Blümchen" durchstartete.

Vor der technischen Prüfung müssen die drei Kandidaten noch ein Soufflé zaubern. "Ich musste 60 Jahre alt werden, um mein erstes Soufflé nicht nur zu backen, sondern auch zu essen! Das Soufflé ist bislang komplett an mir vorbeigegangen", sagt Überraschungsfinalist Ingolf Lück. Zu guter Letzt steht eine "Topsy-Turvy"-Torte auf dem Programm, die bewusst schräg sein soll.

Der Sieger von "Das große Promibacken" bekommt am Ende nicht nur den "Goldenen Cupcake", sondern auch 10.000 Euro für einen guten Zweck. "Backen ist wie das Leben. Man weiß nie, was passiert und wenn man sich zu sicher ist, kriegt man die Backklatsche ins Gesicht", so Jasmin Wagner. Wer im Finale mit dieser Backklatsche Bekanntschaft macht und wer am Ende von der Jury als Sieger oder Siegerin gekürt wird, zeigt SAT.1 am Mittwoch (20. März 2019) ab 20.15 Uhr. Außerdem erfahren Sie es hier.