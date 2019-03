"Deutschland sucht den Superstar"

Schockmoment beim zweiten Auslands-Recall in Thailand: "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidat Taylor klappte zusammen, litt unter Schwindel, Krämpfen und Atemnot und musste schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Samstagabend zur besten Sendezeit strahlte RTL diese dramatischen Szenen aus, die manchem "DSDS"-Fan wie ein Déjà-vu vorgekommen sein dürften. Kollaps vor laufender Casting-Kamera: Vor Jahresfrist gab es das beim RTL-Klassiker schon einmal.

Bemerkenswert: Auch in der letztjährigen "DSDS"-Staffel war es der zweite Auslands-Recall, der für ein Talent unerwünschte Nebenwirkungen hatte. Die damals 16-jährige Schülerin Marie Wegener verkraftete ihren Auftritt im Pilanesberg Nationalpark in Südafrika nicht. "Ich hab' Kreislauf", winkte der Teenager damals ab.

Was Wunder! Ließ RTL doch auch die jüngsten Teilnehmer in der südafrikanischen Gluthitze bei 40 Grad im Schatten auftreten. Bloß, dass von Schatten wenig zu sehen war. "Ich glaub, es ist die Wärme", war die Geschädigte auf der richtigen Spur, als sie im klimatisierten Van wieder zu Kräften kam. "Mir geht's jetzt nicht prickelnd, aber ich will nicht rumjammern", wagte sich Marie tapfer im zweiten Versuch an einen thematisch passenden Song: "Against All Odds" – zu Deutsch: "Gegen alle Widerstände".

Auch Taylor Luc Jacobs machten nun womöglich die äußeren Umstände zu schaffen: 30 Grad im Schatten und über 70 Prozent Luftfeuchtigkeit herrschten in Thailand, als der 23-Jährige einen schweren Migräneanfall erlitt, seinen ersten überhaupt. Die positiv stimmende Botschaft für den jungen Sänger: Marie Wegener kam trotz ihres Zusammenbruchs nicht nur weiter, sondern gewann 2018 "Deutschland sucht den Superstar". Auch Taylor zeigte sich nach überwundenem Kollaps gut erholt. Den Song "Je ne parle pas francais" meisterte er trotz des vorausgegangenen Dramas mit Bravour. "Bombenmäßig", lobte Dieter Bohlen den Auftritt des 23-jährigen Kielers, dem er bereits beim Casting seine "Goldene CD" als besondere Anerkennung überreicht hatte.

