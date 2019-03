| "Goodbye Deutschland"

In einer weiteren Ausgabe widmet sich die VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" nochmal dem Tod von Jens Büchner. Wie geht es seiner Ex-Verlobten Jennifer und dem gemeinsamen Sohn?

In einer Sonderausgabe der Auswanderer-Doku hatte VOX am vergangenen Montag auf das Leben von Jens Büchner zurückgeblickt und gezeigt, wie es seiner Familie während der letzten Tage des Entertainers ergangen war. Büchner war am 17. November 2018 an Lngenkrebs gestorben.

Nach Mallorca ausgewandert war Jens Büchner aber nicht mit seiner späteren Ehefrau Daniela, sondern mit Jennifer Matthias. 2010 zeigte VOX die ersten, unbeholfenen Schritte des jungen Paares auf der Ferieninsel, bis die Beziehung irgendwann in die Brüche ging. Während Jens Büchner danach immer wieder Schlagzeilen schrieb und schließlich eine Karriere als Entertainer und Reality-TV-Star hinlegte, war Jenny deutlich seltener im TV zu sehen.

Mit der Redaktion von "Goodbye Deutschland" ist sie aber immer in Kontak geblieben. In einer neuen Folge von "Goodbye Deutschland - Viva Mallorca!" zeigt VOX, wie es der Auswanderin derzeit geht. Mit ihrer neuen Liebe Ralf ist sie nicht mehr zusammen, auch in ihrer Boutique gibt es Probleme. Im Laden schimmelt es und zwei Mitarbeiterinnen haben sich verabschiedet. Und dann noch der Tod von Jens Büchner, dem Ex-Verlobten von Jenny und Vater ihres Sohnes Leon, der nun ohne Papa aufwachsen muss.

Jenny muss mal wieder kämpfen – und stellt sich die quälende Frage, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie damals nicht ausgewandert, sondern mit Jens und Leon in Deutschland geblieben wäre.

Zudem begleitet "Goodbye Deutschland" Daniela Büchner vor ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Tod ihres Mannes. Zu Ehren ihres Mannes wird ein Konzert veranstaltet, bei dem auch Daniela anwesend sein wird. Doch sie hat Angst.