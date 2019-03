Jens muss gehen

Von Jürgen Winzer

Es ist ein Höhepunkt bei "The Biggest Loser": Am Ende einer jeden Woche muss ein Kandidat gehen. Und der weint meistens. Diesmal aber heulten alle, auch jene, die bleiben durften. Sogar Trainer Ramin Abtin und Campchefin Christine Theiss glänzten die Augen feucht vor Trauer. Was war geschehen?

Abschied ist ein scharfes Schwert. Davon wusste schon Roger Whittaker ein berührendes Liedchen zu trällern. Bei "The Biggest Loser" (SAT.1) ist die Zeit erreicht, da jeder Abschied mehr schmerzt. "Er ist zum Herz von uns allen geworden", greinte Kandidatin Melanie. Ihn zu verlieren sei, als reiße man sich das Herz raus "und schmeißt es weg". Die Rede war von Jens Patric oder "J.P.", wie ihn seine Mitstreiter zärtlich nennen. Oder nannten. Denn "DscheiPieh", mit 22 zarten Lenzen das "Camp-Küken", ist raus. Der Rheinland-Pfälzer aus Bobenheim-Roxheim (bei Worms) nahm in der sechsten Campwoche prozentual am wenigsten ab (1,24 Prozent oder 1,9 Kilogramm) und landete unter der ominösen gelben Linie. Ausgerechnet mit seinem besten Campkumpel und "Bundeslandsmann" Ercan (27, stammt aus Lahnstein). Einer von beiden musste gehen – und die Mitstreiter aus "Team Melanie" (Melanie, Julian, Flo) mussten perfiderweise auch noch entscheiden.

Ein echtes Dilemma. Oder, wie es Julian (26) nannte: "Sie sind beide wie Brüder für mich. Und einem von beiden muss ich jetzt seinen Traum zerstören." Es war ein rechtes Drama, Geschluchze, Tränengetupf, herzzerreißende Umarmungen. Und mittendrin Coach Ramin (46). Der taffe Top-Sportler – er war Profiweltmeister im Kickboxen und Trainer der Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss – war am Boden zerstört. Denn J.P. und Ercan sind ihm beide besonders ans Herz gewachsen. Ercan kämpft im Camp auch für seinen schwerkranken Vater ("Ich will, dass er mich noch mal schlank sieht!") – da erkennt sich Ramin wieder, der seinen Vater verlor. Und Jens? "Den hab ich einfach supergern. Und es wäre so wichtig, dass er bei uns bleibt. Ich glaube nicht, dass er schon alleine zu Hause klarkommt."

Das muss Jens nun. Denn sein Name stand auf zwei von drei "Wahlscheinen". "Deinen Namen auf dem Zettel zu sehen – das ist ein Schlag in die Fresse!" Auch Christine Theiss (39) nahm schweren Herzens Abschied. "Ich habe schon viele Kandidaten nach Hause geschickt. Aber selten fiel es mir so schwer wie bei dir. Dich muss man einfach gern haben." Zum Abschied bläute sie ihm ein: "Du brauchst Struktur, du brauchst feste Abläufe. Du musst das Ruder jetzt alleine herumreißen."

Jens schummelt beim Training

So bitter es war – es hatte sich angedeutet. Ramin musste Jens beim Training ins Gewissen reden. "Du bist ein Spitzbube, ein Gauner. Immer, wenn ich hinguck', legst du los, wenn ich wegschau, nimmst du Dampf raus." Aber, so Ramin: "Du kannst dein Leben nur ändern, wenn du immer 100 Prozent gibst!" Und das tat Jens nicht.

Dazu lief es im Team schlecht. Die beiden Powerfauen Melanie (41) und Jenny (28) hatten die neuen Fünfer-Teams wählen dürfen. Und "Team Jenny" – lauter Mitglieder des ehemaligen "Team Pink" – funktionierte besser. Jenny, Campsenior Michael (49), Annika (28) , Mario (39) und René (36) gewannen den Trainingswettkampf "Seilspringen" und damit einen Aufenthalt im Wellness-Tempel inklusive des heißbegehrten Sprudelwassers zum Trinken. Julian: "Ich will dieses Wasser. Von dem normalen kommt mir die Kotze hoch!" – Darauf schallte der Team-Song, die Titelmelodie von "Der rosarothe Panther" durchs Camp. Und bei der Challenge wurde Team Melanie beim Ziehen eines 30-Tonnen-Trucks um Längen deklassiert; "Team Melanie" kassierte die Siegprämie, einen 1,5-Kilo-Bonus fürs abschließende Wiegen.

Dieser Bonus wurde zum Zünglein an der Waage! Denn "Team Melanie" nahm gemeinsam 12,5 Kilogramm (1,89 Prozent) ab und somit mehr als die Gegner (11,7 Kilogramm oder 1,83 Prozent). Erst der Bonus hob die Leistung von "Team Jenny" auf 2,06 Prozent und machte aus den Gewinnern von "Team Melanie" Verlierer.

Es gab – für alle – auch stolze Momente. Ramin und Mit-Trainerin Mareike Spaleck (32) konfrontierten die Kandis mit Bildern aus der ersten Camp-Woche. Alle waren froh über die "abgefahrenen Unterschiede", die Ramin konstatierte. Aber auch entsetzt. Julian: "Wie konnte es so weit kommen, dass ich so aussah? Und wo hätte es geendet, wenn ich hier nicht die Chance meines Lebens bekommen hätte?"

Noch deutlicher als auf den Bildern wurde die Entwicklung bei einer spontanen Modenschau. Alle Kandidaten probierten Klamotten an, die vor dem Campeinzug nicht mehr passten – und waren begeistert. Mario: "Es ist ein Haufen Platz im T-Shirt!" Jens, der schon beim Training bemerkt hatte, dass die Hose rutscht (Ramin: "Das ist ein gutes Zeichen!") schlüpfte in ein 3XL-Hemd, das er "mit 18 zum letzten Mal tragen konnte".

Die Kandidaten haben in der Tat in sechs Wochen Gewaltiges geleistet und insgsamt 286,9 Kilogramm abgespeckt, im Schnitt fast 27 Kilogramm! Koloss Mario, als Schwerster mit 196 Kilogramm gestartet, verlor 38,3 Kilo, Flo (24) verlor 24,8. "Ich bin stolz. Das ist ein neues Gefühl für mich!"

Nächste Woche geht es weiter. Ohne Jens. Dafür in drei Dreier-Teams, die die Trainer zusammenstellen. Auf dem Weg in Richtung Halbfinale werden die Kilos weiter plumpsen, der Schweiß in Strömen fließen. Und die Tränen ...

Quelle: teleschau – der Mediendienst