Immer wieder müssen sich die Medien mit dem Vorwurf von "Fakenews" auseinandersetzen. Dunja Hayali gab nun eine Schummelei im "Morgenmagazin" zu – allerdings mit einem klaren Augenzwinkern.

"Fakenews" oder "Lügenpresse" heißt es aus bestimmten Kreisen oft mit Blick auf die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen. Als eines der beliebtesten Ziele für derlei Anfeindungen erwies sich in den letzten Jahren ZDF-Journalistin Dunja Hayali. Erst kürzlich wurde sie in der laufenden Sendung von einer Frau attackiert. Doch ausgerechnet die "Morgenmagazin"-Moderatorin deckte nun eine tatsächliche Mogelpackung in ihrem Magazin auf: "Ja, ich gestehe: wir faken im #zdfmoma", schrieb die 44-Jährige auf Twitter.

hier geht‘s zum interview mit @Alice_Weidel zum thema „ost-quote“ und zur „spendenaffäre“. https://t.co/t1qXAdLxXZ pic.twitter.com/sckhV0KKzJ — Dunja Hayali (@dunjahayali) 15. März 2019

Weiter hieß es in dem Tweet: "Aber nur was die 'größe' anbelangt". Angehängt ist ein Bild aus der aktuellen Sendung, auf dem Hayali mit AfD-Frau Alice Weidel im Gespräch am MoMa-Pult zu sehen ist. Markiert wurde dabei das so genannte "Fake": Die Moderatorin steht dank einer kleinen Plattform etwas erhöht und wirkt im TV daher größer, als sie eigentlich ist. Die Twitter-User kommentierten fleißig – und augenzwinkernd: "Bei der körperlichen Größe ist Schummeln auch mal erlaubt. Bei der menschlichen Größe ist es nicht notwendig."

